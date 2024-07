A Vicchio Paolo Cioni consigliere speciale per ambiente e transizione energetica

Getting your Trinity Audio player ready...

Il sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri ha scelto un consigliere speciale per le deleghe relative ad ambiente, territorio e transizione energetica.

Una figura a supporto dell’attività dell’amministrazione comunale, che si occuperà specificatamente di queste materie. L’incarico a titolo gratuito di assistenza e collaborazione è stato conferito dalla giunta a Paolo Cioni, consigliere comunale nella precedente consiliatura.

Sottolinea il sindaco Francesco Tagliaferri: “Ho avuto modo nel precedente Consiglio comunale di conoscere Paolo Cioni e di apprezzarne, anche se da banchi differenti, l’impegno sulle tematiche ambientali, il territorio e la transizione energetica. Peraltro si deve a lui, come consigliere comunale del M5S, la proposta di una comunità energetica rinnovabile, tra i più convinti come opportunità per i cittadini e le imprese. Con Paolo, soprattutto nella fase di avvicinamento della nuova coalizione Obiettivo Comune, si è creato un bel rapporto, costruttivo e collaborativo. Su queste materie, per conoscenze e competenze, sono certo che saprà dare il giusto apporto a me e tutta l’amministrazione comunale”.