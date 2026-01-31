8.1 C
Firenze
sabato 31 Gennaio 2026
Matteo Salvini a Firenze: “Mai avuto problemi con Vannacci. Renzi e Calenda coppia di fatto. Non c’entrano col centrodestra”

Il vicepremier, leader Lega, a Firenze per iniziativa 'Io sto col poliziotto". Dopo 'Futuro nazionale' marchio depositato da Vannacci: "Io sono il segretario e Vannacci è il vicesegretario di un movimento che da tanti anni ha Alberto da Giussano nel simbolo". Poi: "Leggo di incontri surreali di Vannacci con Renzi"

CINZIA GORLA
CINZIA GORLA
Matteo Salvini a Firenze:
(Foto Fb Matteo Salvini)
1 ' di lettura

FIRENZE – Matteo Salvini a Firenze nel pomeriggio di sabato 31 gennaio per l’iniziativa ‘Io sto col poliziotto’.

Il vicepremier, ministro infrastrutture e trasporti, leader nazionale Lega, a Firenze pochi giorni dopo il marchio ‘Futuro Nazionale’ depositato dal generale eurodeputato Roberto Vannacci, vice di Salvini in Lega.

“Con Vannacci non ho mai avuto né avrò problemi, lo incontro a breve e stiamo lavorando per il futuro”, commenta Salvini.

Vannacci a Firenze dopo la smentita dell’ex premier Matteo Renzi, senatore toscano leader di Italia Viva, su presunti incontri con Vannacci in chiave politiche 2027.

Salvini: “Leggevo di incontri surreali di Vannacci con Renzi, ma l’hanno smentito sia l’uno che l’altro. Spesso io leggo sui giornali di cose che ho fatto e che mai ho neanche pensato

Poi: “Io vedo bene Renzi insieme a Calenda. Ecco, secondo me Renzi e Calenda sono una coppia di fatto. Io li vedo bene, non c’entrano niente col centrodestra, con le idee di libertà, di sviluppo economico, di sicurezza, di autonomia. No, il centrodestra è centrodestra”.

Salvini: “Io sono il segretario e Vannacci è il vicesegretario di un movimento che da tanti anni ha Alberto da Giussano nel simbolo. Poi ci sono associazioni culturali, associazioni filosofiche, associazioni enogastronomiche, per carità di Dio, evviva la libertà di simbolo: l’unico simbolo grazie al quale stiamo cambiando tante cose è questo, quello di Alberto da Giussano”.

 

© Riproduzione riservata

