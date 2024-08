Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Renzi a Sollicciano, il leader IV in visita al carcere di Firenze

Matteo Renzi a Sollicciano giovedì 15 agosto. Il senatore toscano, leader Italia Viva, ex sindaco di Firenze, in visita nella struttura fiorentina insieme al deputato Roberto Giachetti.

Un carcere, quello di Solicciano, al centro della rivolta dei detenuti nel luglio scorso in seguito al suicidio di un recluso ventenne.

Ennesimo suicidio nelle carceri italiane. E in quelle toscane. Nelle stesse ore, il suicidio di un livornese di 35 anni detenuto nel carcere di Livorno.

E in agosto il suicidio di un detenuto di 35 anni nel carcere di Prato.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha scritto al ministro Nordio dopo quanto accaduto nelle carceri in Toscana. “La Regione Toscana, nonostante non abbia competenze dirette, fa molto più della sua parte verso il sistema penitenziario. Ora è lo Stato che deve fare la sua intervenendo sulle strutture e assicurare condizioni di vita dignitose ai detenuti”.

Nei giorni scorsi il via libera della Camera dei Deputati al decreto carceri con 153 voti favorevoli, 89 contrari e un astenuto.

Il testo prevede, tra l’altro, l’assunzione di mille agenti nei prossimi 2 anni; misure a favore dei detenuti come la possibilità di fare più telefonate; l’introduzione del reato di ‘peculato per distrazione’ e una maggiore possibilità per i tossicodipendenti detenuti di scontare la pena in comunità.