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Calenzano, Andrea Piccardi muore in moto a 27 anni

Tragico incidente sulla Provinciale Barberinese, il giovane residente a Prato è morto dopo lo scontro con un’auto all’incrocio con via di Pagnelle

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REDAZIONE
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Andrea Piccardi morto in moto a Calenzano
Crediti: Fb| @Andrea Piccardi
1 ' di lettura

CALENZANO – Andrea Piccardi morto in moto a Calenzano in un drammatico incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri lungo la Strada Provinciale 8 Barberinese. Il giovane, 27 anni, residente a Prato e originario di Borgo San Lorenzo, ha perso la vita dopo il violento scontro tra la sua moto Honda e un’auto all’incrocio con via di Pagnelle.

L’impatto si è verificato intorno alle 17,15 nel tratto della Barberinese che conduce verso il collegamento con Prato, all’altezza del vivaio Toscogarden. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla polizia municipale di Calenzano, ancora al lavoro per chiarire l’esatta dinamica, il motociclista stava viaggiando in direzione di Prato quando si è scontrato con un’utilitaria che si stava immettendo sulla provinciale.

L’urto è stato devastante. La moto si sarebbe spezzata in due mentre Andrea Piccardi è stato sbalzato per diversi metri sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ai primi soccorritori intervenuti sul posto.

La centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza medicalizzata della Misericordia di Sesto Fiorentino. Il personale sanitario ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, compreso il massaggio cardiaco, ma per il 27enne non c’è stato nulla da fare.
Il decesso sarebbe avvenuto praticamente sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate nello schianto.

Sotto choc la donna alla guida dell’auto, residente a Calenzano, che non avrebbe riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per supportare le operazioni di rilievo e gestione della viabilità.

Andrea Piccardi avrebbe compiuto 28 anni a giugno. In passato aveva svolto il servizio civile alla Misericordia di Chiesanuova, la quale ricorda il suo impegno sociale e viene descritto come un ragazzo allegro e molto volenteroso, sempre pronto ad aiutare gli altri.

© Riproduzione riservata

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