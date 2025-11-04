Caos a Firenze: ufficio postale chiuso per un pacco pieno di grilli e blatte

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Un episodio insolito ha costretto questa mattina (4 novembre) alla chiusura l’ufficio postale di Ponte a Greve, nel comune di Firenze, dopo che da un pacco in giacenza sono fuoriusciti grilli e blatte.

L’allarme è scattato intorno alle 9, quando alcuni dipendenti hanno notato gli insetti muoversi nei locali interni. Il direttore ha immediatamente sospeso le operazioni e segnalato l’accaduto ai carabinieri e ai tecnici ambientali.

Secondo le prime informazioni, il pacco era stato consegnato alcuni giorni fa e si trovava ancora in giacenza presso la sede di viale Nenni, all’interno di un centro commerciale molto frequentato. Durante la permanenza, gli insetti avrebbero trovato un varco nell’imballaggio, diffondendosi rapidamente tra gli scaffali e le aree di lavoro. La direzione di Poste Italiane ha disposto la chiusura temporanea dell’ufficio per consentire la disinfestazione e la sanificazione completa degli ambienti.

Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e verificando i dati del mittente e del destinatario per ricostruire la filiera della spedizione. L’ipotesi più probabile è che il pacco contenesse animali vivi destinati a un allevamento o a scopi didattici, ma non imballati in modo conforme alle norme di trasporto.

La filiale resterà chiusa fino al completamento degli interventi, con riapertura prevista solo dopo la verifica dell’assenza di rischi igienici.

La chiusura dell’ufficio ha provocato disagi per numerosi cittadini. Poste Italiane ha informato che i servizi sono temporaneamente garantiti presso le sedi limitrofe e tramite i canali online.