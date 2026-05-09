Hantavirus, in quarantena una donna fiorentina: era sul volo Klm dove una passeggera è deceduta

FIRENZE – Massima allerta ma rischio contenuto per una donna fiorentina, attualmente posta in quarantena precauzionale dopo essere transitata sullo stesso volo di una passeggera deceduta in Sudafrica a causa dell’hantavirus. La misura è scattata a seguito dell’attivazione della ‘sorveglianza attiva’ da parte del Ministero della slute per quattro passeggeri di un volo Klm passato per Roma.

La donna dovrà rimanere in isolamento per 45 giorni in attesa del completamento degli accertamenti clinici. Sulla vicenda sono intervenuti il governatore Eugenio Giani e l’assessore regionale alla sanità Monia Monni, assicurando che l‘attenzione delle strutture sanitarie toscane è ai massimi livelli, pur precisando che le modalità del contatto suggeriscono un pericolo ridotto per la salute pubblica.

Secondo quanto ricostruito da Gianni Nardone, direttore del dipartimento di Prevenzione della Asl Toscana Centro, il rischio di trasmissione interumana dell’hantavirus richiede solitamente contatti prolungati e molto ravvicinati. Nel caso specifico, la passeggera fiorentina viaggiava a diverse file di distanza dalla vittima e il contatto sarebbe avvenuto soltanto durante le operazioni di imbarco. “Stiamo lavorando perché questo rischio sia contenuto completamente”, ha aggiunto Nardone, sottolineando che al momento non è emerso alcun sintomo né nella donna né nei suoi contatti stretti, anch’essi inseriti nell’indagine epidemiologica.

Nonostante il quadro rassicurante, la Regione Toscana ha scelto la linea della massima fermezza e cautela: è stato infatti disposto il monitoraggio clinico per l’intera durata dell’incubazione e il tracciamento completo di tutti i contatti avuti dalla passeggera dal momento del potenziale contagio a oggi, mantenendo un coordinamento costante con le autorità sanitarie nazionali.