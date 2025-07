Giorgia Lucini e Federico Loschi sposi a Firenze: nozze da sogno

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Hanno scelto la bellezza della Toscana per coronare il loro sogno d’amore. Giorgia Lucini e Federico Loschi si sono sposati a Firenze in una domenica di luglio infuocata, circondati da amici, parenti e i loro due figli, Riccardo e Tommaso.

Lei influencer ed ex protagonista di Uomini e Donne, lui cestista professionista: vivono a Livorno da anni, città dove hanno costruito la loro famiglia. La Toscana è stata la scelta naturale per il sì, un punto d’incontro tra le loro origini romane e venete.

La cerimonia è stata elegante e intensa. Giorgia è arrivata con un abito in pizzo, accompagnata dal padre, mentre lo sposo, emozionatissimo, l’attendeva con i figli in veste di paggetti. Tre i cambi d’abito per la sposa, tra sorrisi, balli e momenti condivisi anche sui social.

Insieme da sette anni, si erano conosciuti per caso in una discoteca di Milano. A gennaio 2025, la romantica proposta. Ora, il loro amore ha trovato il suo per sempre, nel cuore della Toscana.