Savino Del Bene Scandicci, c’è l’infrasettimanale con Chieri

FIRENZE – Turno infrasettimanale e grande pallavolo al Pala BigMat di Firenze, dove oggi (12 novembre) andrà in scena il big match del nono turno di serie A1 tra Savino Del Bene Volley e Reale Mutua Fenera Chieri ’76.

La formazione di coach Marco Gaspari, attualmente seconda in classifica, ospita una delle squadre più in forma del campionato: Chieri, quarta forza della graduatoria e protagonista di un ottimo avvio di stagione con sei vittorie nelle prime otto giornate.

Nelle fila del Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ci sono solamente due giocatrici che in passato hanno militato nella Savino Del Bene Volley: Sara Alberti, centrale classe ’02, ha militato nelle fila della Savino Del Bene Volley prima nella stagione 2015-2016 e successivamente nel triennio 2021-2024, aggiudicandosi una Challenge Cup e una Cev Cup; Silvia Lotti, schiacciatrice classe ’92, ha fatto parte del roster della Savino Del Bene Volley nella prima parte della stagione 2015-2016.

Tra le fila della Savino Del Bene Volley sono due le giocatrici con dei trascorsi nella Reale Mutua Fenera Chieri ’76: Avery Skinner, schiacciatrice statunitense classe ’99, ha giocato a Chieri per due stagioni, dal 2023 fino al 2025; Camilla Weitzel, centrale tedesca classe ’00, ha indossato la maglia di Chieri dal 2021 al 2024.

Quello di mercoledì sarà il quindicesimo confronto assoluto tra le due squadre. Il bilancio dei precedenti è favorevole alla Savino Del Bene Volley, che si è imposta in dodici occasioni su quattordici. L’ultimo successo della Savino Del Bene Volley risale al 15 febbraio 2025, quando in occasione della ventitreesima giornata della Regular Season della serie A1 2024-2025, la formazione scandiccese si impose al Pala Asti di Torino per 3-0. In quell’occasione Ekaterina Antropova fu eletta Mvp grazie a una prestazione da 21 punti (3 ace e 1 muro vincente) con il 65% in attacco.

“È un big match – dice coach Marco Gaspari – contro una squadra che, a mio avviso, sta giocando una pallavolo molto efficace. Stanno variando molto il gioco, cambiando spesso le basi, quindi sarà una pallavolo abbastanza imprevedibile. Chieri, in questo momento, ha dimostrato tanta continuità e, contro le big, ha lottato fino alla fine: lo ha fatto con Conegliano e con Novara, nonostante in quelle occasioni siano arrivate le loro uniche due sconfitte della stagione. Ci aspettiamo quindi una squadra che verrà al Pala BigMat con la voglia di mantenere la posizione in classifica altissima, anche in vista della Coppa Italia. Da parte nostra, invece, vogliamo continuare a dare continuità. Ci confrontiamo contro una grande squadra e, per noi, la cosa più importante in questa partita sarà difendere bene, avere tanta pazienza e, soprattutto, quando è il momento, mettere in campo un po’ più di cinismo. Altrimenti, con Chieri, si rischia di farle esaltare. Sarà quindi molto importante essere aggressive e pazienti”.

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ha concluso la regular season 2024-2025 al quinto posto nella classifica di serie A1, con 16 vittorie e 10 sconfitte ed un totale di 43 punti raccolti la formazione piemontese ha conquistato il pass per i playoff scudetto. Nelle sfide della post season 2024-2025 Chieri è stata poi eliminata in tre gare dalla Igor Gorgonzola Novara nella serie dei quarti di finale. Estromessa dalla corsa scudetto, Chieri ha partecipato ai play-off Challenge Cup, arrivando in finale, dove è stata battuta dalla Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia.

Nella scorsa stagione Chieri ha inoltre partecipato alla Coppa Italia A1, venendo eliminata dalla competizione a seguito della sconfitta nei quarti di finale contro la Numia Vero Volley Milano. Le piemontesi hanno inoltre partecipato alla Challenge Cup 2025, arrendendosi nell’ultimo atto della competizione alla Smi Roma Volley.

In questa stagione Chieri ha cambiato guida tecnica, salutando dopo sei stagioni coach Giulio Cesare Bregoli. Il nuovo allenatore della formazione piemontese è Nicola Negro, tecnico dalla grande esperienza internazionale, che nella stagione 2024-2025 era impegnato in Brasile alla guida del Gerdau/Minas.

Cambiato radicalmente il roster rispetto alla passata stagione sportiva: a fronte di quattro conferme (Spirito, Alberti, Van Aalen e Gray), la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ha inserito nel suo roster undici nuove giocatrici. Il campionato 2025-2026 vede attualmente Chieri posizionata in quarta posizione. La squadra della provincia di Torino ha vinto sei delle otto gare disputate, arrendendosi solamente contro Conegliano e Novara, ed oggi ha raccolto 17 punti in serie A1.

Questo mercoledì la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 scenderà in campo con il sestetto composto da Van Aalen al palleggio, Nemeth come opposta, Kunzler e Nervini in banda, Gray e Cekulaev al centro, Spirito nel ruolo di libero.