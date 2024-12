A Cuneo la Savino Del Bene Scandicci vuole iniziare al meglio il girone di ritorno

Getting your Trinity Audio player ready...

SCANDICCI – Seconda sfida consecutiva lontano dalle mura amiche di Palazzo Wanny per la Savino Del Bene Volley, che affronterà una delle trasferte più lunghe del campionato nuovamente alla volta del Piemonte, questa volta con direzione Cuneo.

Herbots e compagne, dopo essere inciampate al tie-break la scorsa domenica contro la Igor Gorgonzola Novara, sono intenzionate a cominciare il girone di ritorno al meglio, confermando quanto di buono mostrato dall’inizio della stagione. Le toscane, al netto delle tre sconfitte rimediate contro Busto Arsizio, Conegliano e Novara, hanno infatti disputato un convincente girone di andata raccogliendo 30 punti e stabilendosi al secondo posto in classifica, a +2 dalla Numia Vero Volley Milano prima inseguitrice.

È stata una settimana ricca di novità quella vissuta dal club toscano che ha salutato la centrale olandese Indy Baijens, accasatasi a Il Bisonte Firenze, dando al contempo il benvenuto al libero Manuela Ribechi e alla centrale Giulia Mancini, entrambe provenienti dalla squadra fiorentina e già a tutti gli effetti a disposizione di coach Marco Gaspari per la prossima sfida.

Il match di domenica 22 dicembre contro la Honda Olivero Cuneo è programmato per le 16 al Palazzetto dello Sport di Cuneo.

Una sola ex della Savino Del Bene Volley nel roster della Honda Olivero Cuneo. Si tratta di Agnese Cecconello, centrale classe ’99, che ha indossato la maglia del club toscano nella stagione 2020-2021.

Nel roster della Savino Del Bene Volley, la sola neo-centrale scandiccese Giulia Mancini ha vestito i colori di Cuneo in passato, più precisamente nell’annata sportiva 2018-2019.

Quello di questa domenica sarà il quattordicesimo confronto ufficiale tra le formazioni nel campionato italiano, con un bilancio favorevole alla Savino Del Bene Volley in grado di aggiudicarsi 9 incontri contro le 4 affermazioni della compagine piemontese.

La sfida più recente risale allo scorso 5 ottobre, quando le toscane si imposero in tre set a Palazzo Wanny nella sfida di apertura del campionato italiano trascinate da Ekaterina Antropova (MVP con 18 punti).

“Adesso si ricomincia – dice coach Marco Gaspari – Abbiamo fatto un percorso nel girone d’andata molto positivo e, nonostante la sconfitta di Novara, dobbiamo dare seguito al lavoro fatto nella prima parte della stagione, ripartendo alla grande contro un avversario che è in lotta per non retrocedere. Sappiamo che Cuneo, in casa, dà sempre quel qualcosa in più. Per finire l’anno solare ci troviamo di fronte a un trittico di partite davvero molto importanti che richiedono tanta concentrazione da parte della squadra. Stiamo lavorando affinché l’obiettivo possa essere raggiunto. In questi giorni abbiamo messo carichi importanti sulle gambe perché venivamo da un lungo periodo in cui abbiamo affrontato una gara ogni tre giorni. La squadra è carica, sarà molto importante tenere la concentrazione alta perché, come detto, Cuneo in casa ha sempre un valore aggiunto.”

Avvio di stagione estremamente complesso per la Honda Olivero Cuneo che si trova al tredicesimo posto della classifica con 8 punti e dunque in piena lotta per non retrocedere. Sole due vittorie per le ragazze di coach Lorenzo Pintus, in grado di affermarsi in quattro set sia con la Smi Roma Volley che con la CDA Volley Talmassons FVG, oltre ad aver raccolto un paio di punti grazie alle sconfitte al quinto set contro la Numia Vero Volley Milano e la Megabox Vallefoglia.

Proprio contro le marchigiane, nella tredicesima giornata di campionato, le gatte sono riuscite a portarsi avanti per 2-1, prima di subire la rimonta delle tigri di coach Pistola sospinte dall’opposta albanese Erblira Bici, capace di chiudere il match con 27 realizzazioni. Nella metà campo biancorossa da sottolineare il solito buon apporto offensivo delle due principali bocche da fuoco cuneesi Ana Bjelica (21) e Anastasiia Kapralova (22), oltre alle buone prestazioni delle centrali Cecconello (13) e Polder (11).

Per la sfida della quattordicesima giornata di Serie A1, la Honda Olivero Cuneo dovrebbe scendere in campo con Signorile al palleggio e Bjelica nel ruolo di opposto, Martinez e Kapralova in banda e al centro Cecconello e Polder. Il libero è Panetoni.