ACF Fiorentina, scatta il prolungamento per Luca Lezzerini: accordo esteso fino al 2028

FIRENZE – Il sodalizio sportivo tra l’ACF Fiorentina e Luca Lezzerini è destinato a proseguire ancora a lungo. La società toscana ha infatti formalizzato l’estensione del legame professionale con il proprio tesserato, garantendosi la sua permanenza in rosa per il prossimo futuro.

Dal punto di vista prettamente burocratico, i vertici del club gigliato hanno deciso di avvalersi dell’apposita opzione prevista dagli accordi, esercitando così il diritto al rinnovo del vincolo sportivo. Attraverso questo passaggio formale, il contratto in essere di Lezzerini viene ufficialmente prolungato e la nuova data di scadenza viene posticipata al 30 giugno 2028.