Passaggio di testimone in casa viola: Giuseppe succede a Rocco, la presidenza resta in famiglia

FIRENZE – Cambio al vertice in casa viola, ma nel segno della continuità familiare. Giuseppe B. Commisso è ufficialmente il nuovo Presidente della Fiorentina. La decisione è arrivata oggi, 27 gennaio 2026, al termine della riunione del Consiglio di Amministrazione.

La governance del club non subisce scossoni. La proprietà ha scelto di blindare la dirigenza operativa. Mark Stephan è stato confermato nel ruolo di Chief Executive Officer. Stessa fiducia per Alessandro Ferrari, che mantiene la carica di General Manager. La squadra dirigenziale resta compatta.

Per Giuseppe Commisso non è un salto nel buio. Conosce bene le dinamiche societarie, avendo già ricoperto ruoli chiave nel club. Nelle sue prime parole c’è commozione e consapevolezza del peso di questa eredità. “È un grande onore”, ha commentato il neo Presidente.

Il suo mandato nasce con un obiettivo preciso: portare avanti il lavoro e la visione del padre Rocco. Non sarà solo al comando. C’è una novità importante nel Cda: l’ingresso di Catherine Commisso, sua madre. Una scelta simbolica e concreta che ribadisce l’impegno totale della famiglia verso Firenze.

Giuseppe ha garantito pieno sostegno al management. La linea è tracciata: rafforzare la società rispettandone la storia. Il legame con la città e con i tifosi resterà centrale, proprio come insegnato dal padre.

La Fiorentina guarda al futuro senza stravolgimenti. Il club conferma la strategia di lungo periodo. Le parole d’ordine restano stabilità e sostenibilità. L’obiettivo è consolidare il posizionamento della squadra, sia in Italia che sulla scena internazionale.

Così anche la sindaca di Firenze, Sara Funaro: “A Giuseppe B. Commisso, nominato nuovo Presidente dell’Acf Fiorentina, l’augurio di buon lavoro per un incarico di grande responsabilità. Un impegno importante per proseguire il lavoro di Rocco Commisso. Buon lavoro anche a Catherine Commisso che entra nel consiglio di amministrazione e a Mark Stephan e Alessandro Ferrari per la conferma nel loro ruolo. La Fiorentina è molto più di una squadra: è passione, appartenenza, storia viva della nostra città. In bocca al lupo e sempre forza viola”.