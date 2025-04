Dalla Serbia il primo rinforzo al centro per il Bisonte: Ana Malešević

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Arriva dalla Serbia il primo rinforzo al centro de Il Bisonte Firenze, che comunica ufficialmente l’ingaggio della ventitreenne Ana Malešević, nell’ultima stagione protagonista in Romania – e anche in Challenge Cup fino ai quarti di finale – con la maglia del Csm Târgoviște: la centrale serba, che giocherà per la prima volta nella serie A1 italiana, vanta già una certa esperienza a livello internazionale, maturata nelle coppe europee sia con il Tent Obrenovac che con il Târgoviște, e dal 2022 è anche nel giro della nazionale serba, con il ct Terzić che l’ha inserita nella lista delle 30 per la Vnl 2025, competizione già giocata l’anno scorso.

Ana Malešević, quinta serba nella storia del club (dopo Nađa Ninković, Nataša Krsmanović, Mina Popović, tutte centrali come lei, e la quasi omonima Tijana Malešević), è la tipica centrale moderna, con la sua struttura fisica imponente – è alta 1,94 – che la rende temibile sia a muro che in attacco: ne Il Bisonte vestirà la maglia numero 12, e si metterà a disposizione di coach Chiavegatti in un reparto che per ora conta già sulla confermata Nausica Acciarri.

La carriera

Ana Malešević nasce il 30 marzo 2002 a Belgrado, in Serbia, e a sedici anni e mezzo debutta nella massima serie serba con il Vizura Belgrado, vincendo subito una Supercoppa di Serbia nel 2018. Nel 2020 si trasferisce al Tent Obrenovac, club serbo in cui rimarrà per quattro stagioni esordendo anche in Champions League, ma nel contempo centra anche i primi successi con le nazionali giovanili: nel 2021 si mette al collo l’argento ai Mondiali Under 20, poi nel 2022 conquista l’argento agli europei under 21 (entrando nel sestetto ideale della manifestazione come miglior centrale) e debutta nella nazionale maggiore della Serbia partecipando ai Giochi del Mediterraneo, chiusi al terzo posto. Nel 2024, dopo aver fatto parte del roster della Serbia nella Vnl, lascia il Tent e prova la sua prima esperienza all’estero, sbarcando in Romania nel Csm Târgoviște, e adesso l’approdo a Il Bisonte Firenze.

Le prime parole

“Quando ho sentito il mio agente propormi Firenze, mi è tornata in mente un’intervista di Mina Popović di un paio di anni fa, e ho subito detto di sì – dice Ana – Soprattutto dopo che mi hanno spiegato il concept della squadra e la visione per la prossima stagione: mi è piaciuto tantissimo, sono emozionata e anche molto grata di poter entrare a far parte della famiglia de Il Bisonte. Ho parlato con Popović e anche con altre giocatrici, e tutte mi hanno detto solo cose positive: Mina mi ha detto che mi manderà una lista di cose da fare e dove mangiare, e ha aggiunto: Sarà fantastico per te“.