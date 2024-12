Fiorentina, battuto anche il Cagliari: le vittorie di fila sono otto

Getting your Trinity Audio player ready...

Fiorentina – Cagliari 1-0FIORENTINA (4-2-3-1):

De Gea; Dodo, Ranieri, Comuzzo, Gosens; Adli (68′ Richardson), Cataldi; Ikoné (57′ Colpani), Beltrán, Sottil (68′ Gudmundsson); Kouamé (57′ Kean). A disposizione: Terracciano, Biraghi, Mandragora, Moreno, Martinez, Martinelli, Kayode, Parisi. Allenatore: Palladino.

CAGLIARI (4-4-1-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Obert (58′ Luvumbo); Marin (72′ Adopo), Makombou (82′ Pavoletti); Zortea (72′ Felici), Viola (46′ Gaetano), Augello; Piccoli. A disposizione: Ciocci, Scuffet, Adopo, Deiola, Prati, Jankto, Wieteska, Palomino, Azzi, Kingstone. Allenatore: Nicola.

ARBITRO: Piccinini di Forlì (Carbone – Peretti)

RETI: 23′ Cataldi

NOTE: Ammoniti Comuzzo, Mina, Gosens, Dodo, Luvumbo

FIRENZE – E sono otto.

La Fiorentina, dopo l’eliminazioni ai rigori in Coppa Italia, si risolleva subito e conquista l’ottavo successo di fila battendo di misura il Cagliari. Vittoria con gol di Cataldi che dedica la rete (dopo essere stato il primo a soccorrerlo nella gara con l’Inter) a Bove, facendo il numero 4 con la mano e urlando ‘Te l’avevo detto’ alle telecamere.

Primo tempo tutto in mano ai viola, con un Cagliari che risponde senza convinzione. Sono semmai i padroni di casa ad avvicinarsi di più alla rete del raddoppio. Il vantaggio su tiro sporcato di Adli, con Beltràn che serve un pallone d’oro all’accorrente Cataldi per il suo terzo gol in campionato.

Nella ripresa Palladino cambia qualcosa, è il Cagliari a mostrare qualcosa di più soprattutto con il subentrato Luvumbo, ma la porta di De Gea rimane inviolata, così come il sogno della Fiorentina di continuare a bazzicare le posizioni altissime della classifica.