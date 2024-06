Getting your Trinity Audio player ready...

Fiorentina chiude a Bergamo, poi l’annuncio del nuovo tecnico.

Fiorentina chiude a Bergamo con l’Atalanta di Gasperini trionfatrice in Europa League. Finale di stagione con recupero Atalanta-Fiorentina per la squadra viola di Vincenzo Italiano reduce dal ko di Atene nella finale di Conference League vinta da Olympiacos.

Atalanta-Fiorentina domenica 2 giugno alle ore 18 al Gewiss Stadium di Bergamo diretta da Daniele Orsato di Schio, assistenti Carbone e Giallatini. Quarto ufficiale Pairetto. Al Var Chiffi e Zufferli.

Dopo Atalanta-Fiorentina, la società viola verso l’annuncio del nuovo tecnico del dopo Italiano. In pole Raffaele Palladino, tecnico del Monza. Palladino a Firenze per incontrare il presidente Commisso. Mentre Vincenzo Italiano potrebbe andare a Bologna.

Prima però a Bergamo una partita che vede da un lato un’Atalanta autrice di un’impresa storica per la società nerazzurra. Trionfo in Europa League battendo 3-0 il Bayer Leverkusen con tripletta di Lookman. E una città in festa, in cinquantamila nelle vie della città per abbracciare i nerazzurri di Gasperini.

Dall’altro una Fiorentina delusa dopo aver perso la terza finale in Coppa in un anno, due consecutive in Conference League, con West Ham e Olympiacos. E una in Coppa Italia con Inter.

Una Fiorentina contestata anche con toni duri dai suoi tifosi della Curva Fiesole.

“Siamo convinti che la sconfitta sia frutto di una pessima gestione sportiva e una assenza di programmazione che va avanti da anni. Ora la pazienza è finita”.

Una contestazione dopo la grande festa per la conquista della finale di Conference League, la seconda consecutiva.

Atalanta-Fiorentina è il recupero di campionato del 17 marzo scorso, partita rinviata per il malore a Bergamo di Joe Barone, scomparso pochi giorni dopo.

Atalanta-Fiorentina semifinale di Coppa Italia 2024, con la Fiorentina eliminata dai nerazzurri di Gasperini.