Fiorentina, otto gol alla Primavera nella prima uscita stagionale

FIRENZE – La gara in famiglia tra i ragazzi di mister Pioli e la Primavera si è disputata sul campo dello stadio Curva Fiesole del Viola Park.

Formazione tipo per la prima squadra con il tridente offensivo composto da Gudmundsson, Džeko e Kean (tra i più acclamati dai tifosi).

Primi minuti di studio della partita e prima interessante annotazione che salta subito all’occhio:viola in campo con un iniziale 3-4-1-2. L’azione che apre il match è di Kean che all’11’, dopo essersi involato verso la porta saltando Turnone, sbatte sul portiere Fei. Dopo pochi istanti, Pablo Marì in posizione avanzata sforna un assist millimetrico per Dodò che con uno dei suoi classici inserimenti buca l’estremo difensore classe 2007.

Da annotare che la prima marcatura ufficiale dell’era Pioli è arrivata al minuto 13’: un numero legato al capitano per sempre, Davide Astori, che nessun fiorentino potrà mai dimenticare.

Il secondo gol arriva al 19’: cross morbido del capitano Luca Ranieri, colpo di testa di Kean, parata clamorosa di Fei ma sulla ribattuta l’attaccante italiano ribadisce in rete. Dopo qualche istante di stallo, Džeko trova un assist magico per Gudmundsson che con il collo interno spedisce sulla traversa. Al 37’ Pablo Mari sventaglia un pallone per Dodò, messo a sua volta immediatamente in mezzo per Kean che colpisce di testa ma Fei compie un vero e proprio salvataggio miracoloso mandando la palla in calcio d’angolo. A cinque minuti dalla fine del primo tempo il numero 10 viola propone una palla illuminante, dal limite dell’area, a Džeko che anticipa tutti sul primo palo e insacca sul secondo con il piattone destro.

Da menzionare tra i più attivi nel primo tempo per la compagine di mister Galloppa, Puzzoli che ha svolto un ruolo strategico di raccordo ed ha sfiorato il gol con il mancino, trovando una grande parata di De Gea e Fei, autore di un paio di interventi davvero importanti.

Inizia il secondo tempo con rotazioni totali per tutte e due le squadre che rivoluzionano i propri undici titolari per provare tutti i giocatori disponibili. Il quarto gol arriva al 55’ dopo un triangolo sulla fascia destra tra Fazzini e Sottil: il classe 1999 salta Masoni e fornisce un assist sul secondo palo per Ndour che con il destro sigla un altro gol.

Al 65’ ancora Cher, dopo una serpentina in mezzo a tre uomini dal limite, scarica un bel sinistro che batte il portiere della Primavera. Dopo un solo minuto un tiro ribattuto di Braschi carambola su Parisi che appoggia in mezzo e per Fazzini è facile appoggiare in porta. Nei successivi minuti da evidenziare tre ottimi interventi dell’estremo difensore della Primavera; prima su Fazzini poi su Pongracic ed infine sul giovane Braschi.

Al minuto 85, palla recuperata da Parisi a metà campo che propone sulla destra un bell’assist per Sottil che con il piatto destro sigla il 7-0. Dopo pochi attimi, Fazzini imbuca in area per Ndour per la sua personale tripletta di serata che conclude il match

La prima amichevole stagionale davanti ad uno stadio sold out, testimonia ancora una volta la grande voglia di Fiorentina che si respira già in questo fine luglio.