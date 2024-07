Fiorentina, prima sconfitta di stagione nell’amichevole con il Preston North End

Getting your Trinity Audio player ready...

Preston North End – Fiorentina 2-1PRESTON:

Woodman; Whiteman, Lindsay, Keane, Frøkjær, Brady, Thordarson, Greenwood, Hughes, Whatmough, Potts. Entrati: Cornell, Storey, Leedson, Riis, Holmes, Mawgne T., Pasiek, Best, Mawgne N., Pradic. Allenatore: Lowe.

FIORENTINA: Chiristensen; Kayode (72’ Comuzzo), Pongracic (58’ Ranieri), Baroncelli (72’ Biraghi); Dodo (82’ Caprini), Mandragora (82’ Bianco), Amatucci (58’ Infantino), Parisi; Munteanu (46’ Ikone), Sottil (72’ Brekalo); Kouame (72’ Kean). A disposizione: Terracciano, Martinelli, Fortini, Kouadio, Krastev, Rubino, Barak. Allenatore: Palladino.

RETI: 23’Lindsay, 31’ Mandragora, 43’ Keane

NOTE: Al 69’ Kouame sbaglia un calcio di rigore

Secondo test in due giorni per la Fiorentina, con il Preston come avversaria di turno. Alla fine sono gli inglesi ad avere la meglio ma per Palladino, che ha mischiato i titolari rispetto alla prova di ieri, arrivano altre buone indicazioni in vista della stagione.

Intorno alla mezz’ora il botta e risposta fra Lindsay e Mandragora, il più pericoloso fra i viola nella prima frazione. Nel finale di tempo segna Keane e sarà il gol decisivo del confronto. Nel secondo tempo Kouame sbaglia un calcio di rigore, poi entra Kean e coglie due legni e collezioni occasioni ma il tabellino non cambia.

Martedì, 30 luglio, alle 20,45 ore italiane la sfida all’Hull City, la terza del poker in terra di Albione.