Il governatore Giani commenta l’esito del derby: “Vittoria preziosa per i viola, onore alla tenacia pisana”

FIRENZE – Ieri sera, al termine del fischio finale della sfida regionale tra Fiorentina e Pisa, conclusasi sul punteggio di 1-0 in favore della formazione gigliata, Eugenio Giani ha affidato ai propri canali social ufficiali un commento a caldo sull’andamento dell’incontro.

Il messaggio ha voluto sottolineare il valore sportivo di un confronto storicamente molto atteso, elogiando lo spettacolo offerto da entrambe le formazioni sul terreno di gioco. “Una grande Fiorentina, una partita al cardiopalma. Un derby sentito, combattuto e giocato con intensità”, ha dichiarato Giani nel suo intervento.

Soffermandosi sull’impatto del risultato per la squadra vincitrice, ha poi inquadrato il peso specifico della vittoria all’interno del campionato: “Tre punti che fanno morale e classifica, in una partita che aveva il sapore della rivalità toscana e dell’orgoglio”.

In chiusura, non è mancato un formale tributo istituzionale all’impegno profuso dalla squadra ospite, alla quale è stato riconosciuto il merito di aver tenuto aperto il match fino al triplice fischio: “Onore al Pisa per aver combattuto fino all’ultimo!”.