Impresa Savino Del Bene: battuta Istanbul ed è finale di Champions League

VakifBank Istanbul – Savino Del Bene Scandicci 0-3 (12-25, 19-25, 21-25) VAKIFBANK ISTANBUL: Frantti 2, Özbay, Gergef n.e., Aykaç (L1), Van Ryk 4, Bosetti 4, Çalişkan, Yuan 9, Uyanik n.e., Acar (L2) n.e., Cebeci̇oğlu 3, Güneş 5, Akbay n.e., Markova 10. All.: Guidetti G. SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ribechi (L2), Herbots 12, Castillo (L1), Ruddins n.e., Kotikova, Mancini n.e., Ognjenovic 6, Bajema 8, Graziani, Nwakalor 4, Carol 6, Antropova 17, Mingardi n.e., Ung Enriquez n.e.. All.: Gaspari M. ARBITRI: Bernard Valentar (Slovenia) – Sonja Simonovska (Macedonia)

SCANDICCI – Savino Del Bene, impresa dal sapore d’Europa. La squadra di Gaspari è in finale di Champions League.

La Cenerentola parteciperà, dunque, al ballo più prestigioso e importante di Europa. La Savino Del Bene Volley si impone 3-0 nella semifinale contro le campionesse di Turchia del VakifBank Istanbul e conquista il diritto di giocare l’atto conclusivo della Cev Champions League.

La squadra che non aveva mai partecipato ad una Final Four, batte quella che in bacheca ha sei titoli continentali, con le ragazze di Gaspari che hanno pienamente meritato il successo, sapendo mantenere i nervi saldi davanti ai 5410 della Ülker Sports Arena di Istanbul, palazzo per la stragrande maggioranza schierato a favore del VakifBank.

Partita splendida, mai realmente in discussione, con la Savino Del Bene Volley che ha vinto con parziali di 12-25, 19-25 e 21-25, confermandosi come l’unica squadra della manifestazione a non aver ancora perso un set.

Eloquente il risultato della prima frazione di gioco, con il VakifBank mai in vantaggio e “seminato” dalle ragazze di Gaspari già a metà set. Poco differente l’andamento della seconda frazione, con le turche che, dopo essere andate in vantaggio sul 3-1, sono state superate da una Savino Del Bene Volley che non si è più voltata indietro e si è andata a prendere il set. La terza ed ultima frazione si è invece aperta subito con la fuga delle scandiccesi (2-8), ma il VakifBank con la forza dei nervi è rientrato fino al -2 (11-13), non riuscendo però mai ad “acciuffare” la Savino Del Bene Volley che, con il 21-25 segnato da Antropova ha fatto scorrere i titoli di coda sul match.

La prestazione eccezionale della Savino Del Bene Volley si traduce in dati statistici di altissimo livello: Scandicci ha chiuso con una percentuale d’attacco del 52%, nettamente superiore al 35% delle avversarie. Anche in ricezione la squadra di Gaspari ha mostrato maggiore solidità, con una percentuale di ricezione positiva del 49% (27% perfetta), contro il 42% (19% perfetta) delle turche. Equilibrato il conto dei muri vincenti, 6 per parte, mentre dai nove metri Scandicci ha fatto registrare sei ace contro i tre del VakifBank.

La gara, durata 1 ora e 16 minuti, si è conclusa con la palleggiatrice serba Maja Ognjenovic premiata come Mvp della sfida per la consueta qualità della sua regia e per sei preziosissimi punti, realizzati con la consueta classe di sempre.

Nel tabellino individuale spiccano i 17 punti di Ekaterina Antropova, top scorer del match, seguita da Herbots con 12 e Bajema con 8. A dare solidità al centro ci hanno pensato la coppia Carol-Nwakalor, protagonista di 5 muri collettivi. Per il VakifBank, la migliore realizzatrice è stata Markova con 10 punti, seguita da Yuan con 9.

Dopo questo successo, la Savino Del Bene Scandicci si prepara alla sua prima storica finale di CEV Champions League, dove affronterà l’Imoco Conegliano in un derby tutto italiano che assegnerà il titolo continentale. Appuntamento per domani (4 maggio) alle 19 (18 italiane).

La cronaca

Il VakifBank Istanbul si schiera con Özbay e Van Ryk, le due schiacciatrici Markova e Bosetti,con al centro la coppia Yuan–Güneş, mentre il libero sarà Aykaç.

La Savino Del Bene Volley scende in campo con il 6+1 composto da Ognjenovic al palleggio, Antropova come opposta, Bajema e Herbots in banda, Nwakalor e Carol al centro. Il libero è

Primo set La Savino Del Bene Volley inizia la sua prima semifinale con un ottimo approccio, la squadra di Gaspari va sul +3 grazie al 4-7 firmato da Antropova con il primo punto della sua gara. Il vantaggio delle scandiccesi aumenta e dopo un errore di Van Ryk (6-11), coach Guidetti chiama il primo time out per il VakifBank. Guidetti ferma nuovamente la gara in seguito al 7-15 messo a terra da Bajema. Il vantaggio della Savino Del Bene Volley diventa di undici lunghezze dopo un muro della stessa Bajema (7-18). Il VakifBank cerca la rimonta e in seguito al 10-18 messo a segno da Markova, tocca a Gaspari spendere il primo time out. La Savino Del Bene Volley non trema di fronte alla rimonta avversaria e si aggiudica il set con la pipe del 12-25 di Bajema.

Secondo set Più equilibrato l’avvio di secondo set. La Savino Del Bene Volley va sotto in apertura (3-1), ma riesce prontamente a recuperare, con Antropova che segna il pari (3-3) e poi firma anche il colpo del 3-6. Il VakifBank si rifà sotto fino al -1, ma le turche non acciuffano le ragazze di Gaspari, che addirittura arrivano sul 6-11 e obbligano il VakifBank al primo time out del set. Poco dopo arriva un nuovo time out per la formazione turca, colpita dall’ace dell’8-14 segnato da Herbots. Scambio rovente quello che porta al 12-18, il tifo turco si lamenta per una presunta invasione di Carol, ma a mettere il pallone a terra è Herbots in pipe. Un altro episodio dubbio porta ad altre proteste, lamentele che costano il cartellino giallo a coach Guidetti. Il VakifBank trova nuove energie nervose e si riavvicina fino al 18-23, ma dopo un time out per coach Gaspari è nuovamente la Savino Del Bene Volley ad aggiudicarsi il set: Bajema realizza il colpo in diagonale che vale il 19-25.

Terzo set Show di Ognjenovic in avvio di terzo set. La palleggiatrice serba segna l’1-3 con un attacco di seconda e poi il 2-4 in palleggio. Sul 2-6 confezionato a muro da Nwakalor, arriva il time out del VakifBank, ma dopo la pausa segna ancora Nwakalor, stavolta con un attacco. Il VakifBank non si arrende e con due punti consecutivi di Markova arriva a tre lunghezze dalla Savino Del Bene Volley (6-9). Con il risultato sull’8-11 è Gaspari a chiamare time out, ma il VakifBank accorcia ancora con Cebeci̇oğlu a segnare l’ace del 11-13. Bajema e Herbots rispondono prontamente e riportano la Savino Del Bene Volley a quattro lunghezze di vantaggio (11-15) e obbligano il VakifBank a ricorrere ad un nuovo time out. Il VakifBank va sotto anche di cinque lunghezze, ma ha ancora le forze per rimontare fino al 17-20 messo a segno a muro da Güneş. Ancora una volta la Savino Del Bene Volley mantiene saldi i nervi, segna il 17-21 con Antropova, poi un super muro di Carol vale il 17-22.

Così Marco Gaspari post partita: “Abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Siamo arrivati fin qui da ‘Cenerentola’, da una squadra che probabilmente nessuno si aspettava in finale, tantomeno con il risultato ottenuto oggi. Voglio fare un grande plauso alle ragazze: hanno interpretato esattamente quello che è stato il lavoro di queste tre settimane e mezzo. Non era facile, ma hanno lavorato con una determinazione incredibile e con la voglia di raggiungere un obiettivo ancora più incredibile. Al termine della gara ho detto loro: godiamoci questi cinque minuti di gioia, ma da stasera testa sulla finale. Non possiamo accontentarci di aver vinto una semifinale. Certo, dobbiamo essere felici, ma tra meno di 24 ore ci giochiamo tutto. Siamo qui non solo per goderci il percorso fatto, ma per provarci fino in fondo. Sappiamo che ci troveremo di fronte la squadra più forte del mondo, ma oggi le ragazze hanno disputato una partita concentrata, ordinata, con un approccio esemplare e mai frettoloso. Davanti a un pubblico spettacolare, in un’arena meravigliosa e contro avversarie di grande esperienza, hanno dimostrato il loro valore. Brave, davvero brave. Adesso pensiamo a Conegliano”.