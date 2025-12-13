Inizia da Chieri il girone di ritorno del Bisonte Firenze

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Via al girone di ritorno per Il Bisonte Firenze, che stasera (13 dicembre) alle 20,30, nell’anticipo televisivo della quattordicesima giornata della serie A1 Tigotà, è atteso al PalaFenera di Chieri dalla Reale Mutua Fenera Chieri ’76.

Continua la serie di partite ravvicinate con le big five della classifica: nelle ultime cinque le bisontine hanno affrontato Milano, Conegliano e Novara, e domani tocca a Chieri, che ha chiuso il girone d’andata con uno splendido terzo posto. Un’altra montagna difficile da scalare per Firenze, che comunque, al di là degli ultimi cinque ko di fila, è stata protagonista di una discreta prima metà di campionato, conclusa al nono posto a – 2 dall’ottavo e a + 3 sulla zona retrocessione: adesso l’obiettivo è interrompere quanto prima la striscia negativa, e Il Bisonte ci proverà già stasera, in una partita in cui non avrà nulla da perdere e in cui dovrà cercare di tornare ai livelli prestativi di qualche settimana fa.

Le ex della sfida sono cinque: nella Reale Mutua ci sono Sara Alberti, protagonista con la maglia de Il Bisonte per quattro stagioni, di cui l’ultima da capitano, tra il 2017 e il 2021, Alice Degradi, bisontina per un anno e mezzo fra l’estate del 2018 e il gennaio del 2020, e Stella Nervini, a Firenze nell’ultima stagione, mentre ne Il Bisonte ci sono Rachele Morello, che ha vestito la maglia di Chieri fra il 2022 e il 2024, e Francesca Villani, protagonista con la Reale Mutua per tre stagioni fra il 2020 e il 2023. I precedenti fra i due club sono invece sedici, con nove vittorie per Il Bisonte e sette per la Reale Mutua (di cui le ultime tre consecutive).

“Ci aspetta una partita difficile, perché andiamo a giocare in uno dei palazzetti più caldi della serie A1, contro una squadra che sta facendo benissimo e che ha chiuso terza nel girone d’andata – dice coach Chiavegatti – Chieri ha tanta qualità, è la squadra che ha il gioco più veloce del campionato, quindi sarà molto importante essere incisivi con la battuta per cercare di disturbare più possibile la loro costruzione. Noi siamo pronti a giocarcela a viso aperto, senza pressioni: abbiamo bisogno di produrre un buon livello di gioco per provare a portare a casa punti, o quantomeno per confermare le nostre qualità e ritrovare le nostre certezze. Dovremo mettere a punto i nostri automatismi, e uscire dal campo sapendo di aver dato tutto e di non aver lasciato un pallone senza provarci”.

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 di coach Nicola Negro potrebbe schierarsi con l’olandese Sarah Van Aalen (2000) in palleggio, l’ungherese Anett Németh (1999) come opposto, la svizzera Laura Künzler (1996) e Stella Nervini (2003) in banda, la tedesca Anastasia Cekulaev (2003) e Anna Gray (1996) al centro e Ilaria Spirito (1994) nel ruolo di libero.

La partita fra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Il Bisonte Firenze sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport + Hd (canale 58 del digitale terrestre), con telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani.