La Fiorentina Women’s con le danesi del Brondby per i preliminari di Champions League

FIRENZE – Inizia subito in salita il cammino della Fiorentina femminile nei preliminari di Champions League. Le viola di De La Fuente, che la scorsa stagione hanno chiuso il girone di playoff per lo scudetto (vinto dalla Roma) al terzo posto, sfideranno in semifinale il 4 settembre le danesi del Brondby. In caso di vittoria, il 7 settembre sarà gara decisiva con la vincente fra le olandesi dell’Ajax e le ucraine del Kolos Kovalivka.

La Fiorentina partecipa al percorso piazzate di una serie di turni preliminari che porterà alla scrematura fino alle 12 formazioni della fase a gironi.

Nel secondo turno di qualificazione entreranno in scena sia la Roma, campione d’Italia e inserita quindi nel percorso campioni, sia la Juventus, nel percorso Piazzate.

Già sicure di un posto nella fase a gironi ci sono Barcellona, Lione, Bayern Monaco e Chelsea.