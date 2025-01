Match delicato a Pinerolo per il Bisonte Firenze prima del tour de force

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Inizia una settimana complicata per Il Bisonte Firenze, che in otto giorni dovrà giocare tre partite ravvicinate, fra cui quelle contro due big del campionato come Milano e Novara.

La prima però, valida per la diciassettesima giornata della serie A1 Tigotà, è quella teoricamente più contendibile: il 12 gennaio alle 17 le bisontine sono attese al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte dalla Wash4Green Pinerolo, che le precede di un punto in classifica e che è reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. Una sfida difficile, in un palazzetto molto caldo anche se già espugnato due volte su due da Il Bisonte, che è a caccia di punti importanti per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica e che dovrà ritrovare continuità e limitare gli errori rispetto all’ultima sconfitta con Chieri.

Sono quattro le ex della sfida, e giocano tutte a Pinerolo: si tratta di Indre Sorokaite, bisontina dal 2016 al 2019 e poi, da capitano, nella prima metà del 2021/22, di Carlotta Cambi, a Firenze per due stagioni e mezzo, di cui una da capitano, fra l’estate 2020 e il dicembre 2022, di Amandha Sylves, che ha vestito la maglia de Il Bisonte per due annate fra il 2021 e il 2023, e di Elena Perinelli, che è stata bisontina nel 2015/16. I precedenti ufficiali fra le due squadre sono cinque, con quattro vittorie per Il Bisonte (di cui due sui due confronti giocati in trasferta) e una per Pinerolo.

“Andiamo a giocare in un campo difficile – dice coach Simone Bendandi – contro un avversario ostico: Pinerolo ha giocatrici importanti che hanno grande esperienza in A1 come Smarzek, Cambi, Sorokaite e Akrari, quindi ci aspetta una partita sicuramente delicata, che merita particolare attenzione e ordine nel nostro gioco, accompagnato da tutta l’aggressività e il coraggio che possiamo mettere in campo. Abbiamo bisogno di fare punti, ma anche voglia di respirare sensazioni positive e di vedere un po’ più di fluidità nel nostro gioco e continuità nella presa di responsabilità di ogni singola ragazza: tutte le giocatrici devono rendersi conto che devono essere più responsabili, perché abbiamo bisogno di questo atteggiamento e sappiamo di averlo nelle nostre corde”.

La Wash4Green Pinerolo di coach Michele Marchiaro dovrebbe schierarsi con Carlotta Cambi (classe 1996) in palleggio, la polacca Malwina Smarzek (1996) come opposto, la francese Amandha Sylves (2000) e Yasmina Akrari (1993) al centro, Indre Sorokaite (1988) e Elena Perinelli (1995) in posto quattro, e Ilenia Moro (1999) nel ruolo di libero.