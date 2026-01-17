5.5 C
Firenze
domenica 18 Gennaio 2026
Morte Commisso, un minuto di silenzio su tutti i campi di calcio professionistico

La decisione della Federcalcio. Il presidente Gabriele Gravina: "Ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano"

Sport
FIRENZE – Il calcio italiano si ferma per onorare la memoria di Rocco Commisso. La Federcalcio ha disposto che venga osservato un minuto di raccoglimento prima dell’inizio di tutte le gare organizzate dalle Leghe professionistiche e dalla Divisione serie A femminile professionistica in programma in questo fine settimana, posticipi compresi.Attraverso una nota ufficiale, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha voluto esprimere il proprio cordoglio: “Siamo vicini alla famiglia Commisso e alla Fiorentina per questa dolorosa scomparsa”. Gravina ha poi sottolineato lo spessore del patron viola, affermando che “Rocco Commisso ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano” e che verrà ricordato per “il suo entusiasmo e per la sua visione“. 

