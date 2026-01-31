Fiorentina, cuore e rimpianti al Maradona: Solomon non basta, il Napoli vince 2-1

NAPOLI – Non basta un secondo tempo di carattere. La Fiorentina esce sconfitta dal Maradona per 2-1, punita dalla classe dei singoli del Napoli e da un pizzico di sfortuna nei momenti chiave. Agli uomini di Vanoli resta l’orgoglio di aver riaperto una gara che sembrava chiusa e il rammarico per quel palo di Piccoli che poteva cambiare la storia del match.

L’avvio è tutto di marca azzurra. Vergara è scatenato e all’11’ spacca la partita: fuga solitaria a sfruttare il blocco di Hojlund e rasoterra chirurgico che batte De Gea. È l’1-0. La Fiorentina soffre ma reagisce con veemenza al 25′: punizione di Fagioli, terzo tempo perfetto di Piccoli che di testa centra un palo clamoroso a Meret battuto. Sul capovolgimento di fronte, Meret è miracoloso su Gudmundsson. La gara vive poi un momento drammatico al 26′: il capitano del Napoli Di Lorenzo esce in barella tra le lacrime dopo una torsione innaturale del ginocchio. Il “Maradona” si gela, i viola provano ad approfittarne ma si va al riposo sull’1-0.

Nella ripresa Vanoli gioca la carta Mandragora, ma è il Napoli a colpire a freddo. Al 49′ Gutierrez inventa un gol d’autore: rientra sul mancino e piazza un tiro a giro sul secondo palo che vale il 2-0. Sembra finita, ma la Fiorentina non molla. Al 57′ Dodo strappa a centrocampo e lancia Piccoli, Meret respinge il diagonale ma Solomon è un falco e insacca il 2-1.

La partita si riaccende. Vanoli tenta il tutto per tutto con un triplo cambio: dentro Kean, Ranieri e Parisi. Proprio Kean al 74′ colpisce un altro palo esterno, ma l’azione è viziata da fuorigioco. Nel finale il Napoli gestisce con un possente McTominay, che impegna De Gea. Al triplice fischio i viola tornano a casa a mani vuote, ma con la consapevolezza di aver giocato alla pari contro una corazzata.

Il tabelllino

NAPOLI (3-4-3)

: Meret; Di Lorenzo (30′ Olivera), Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara (84′ Giovane), Hojlund (91′ Lukaku), Elmas. All. Conte.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens (70′ Ranieri); Fabbian (46′ Mandragora), Fagioli, Brescianini (70′ Kean); Solomon (70′ Parisi), Piccoli, Gudmundsson (79′ Fazzini). All. Vanoli.

RETI: 11′ Vergara (N), 49′ Gutierrez (N), 57′ Solomon (F).

NOTE: Ammoniti: Fabbian (F), Buongiorno (N).