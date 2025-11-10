9.1 C
Niente nazionale per Kean infortunato: al suo posto convocato Cambiaghi

L'attaccante della Fiorentina salta Moldova e Norvegia per lo stop dopo la gara di Conference League con il Mainz

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
Kean & Retegui
Foto di: FB / Nazionale Italiana di Calcio
FIRENZE – Niente nazionale per le sfide conclusive del girone di qualificazione ai mondiali 2026 per Moise Kean. 

L’attaccante, infortunatosi con la Fiorentina e assente nella gara di ieri (9 novembre) terminata 2-2 contro il Genoa, non sarà oggi al raduno di Coverciano in vista delle sfide a Moldova e Norvegia.

Al suo posto il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha convocato al suo posto Nicolò Cambiaghi del Bologna che lo scorso 14 ottobre a Udine ha fatto il suo esordio in nazionale nei minuti finali del match con Israele.

