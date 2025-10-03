9.6 C
Sport
Nuovo roster, nuove maglie e rinnovata ambizione: parte la nuova stagione della Savino Del Bene (foto Anatrini)
SCANDICCI – La Savino Del Bene Volley ha inaugurato ufficialmente la sua stagione 2025-2026 in una serata speciale presso The Social Hub Firenze Belfiore, prestigiosa location che ha ospitato l’evento di presentazione.

A condurre l’appuntamento sono stati Carletto Dj e Veronica Angeloni, che con energia e passione hanno accompagnato il pubblico tra momenti di spettacolo e racconti sportivi, rendendo l’evento ancora più coinvolgente.

La serata ha visto la partecipazione di tifosi, sponsor e personalità del mondo sportivo e istituzionale, che hanno potuto vivere da vicino il racconto di una nuova annata storica per il club.

Tra i presenti anche un grande sostenitore della Savino Del Bene Volley: il campione del lancio del peso Leonardo Fabbri, reduce dal bronzo conquistato all’ultimo mondiale, che ha voluto testimoniare la propria vicinanza alla squadra.

Ad aprire la presentazione è stata l’ad Sandra Leoncini, che ha sottolineato come la società si appresti a vivere una stagione carica di stimoli e di obiettivi ambiziosi, dopo i successi e i traguardi raggiunti lo scorso anno.

Uno dei momenti più attesi della serata è stata la presentazione dell’intera squadra: tutte le atlete sono state intervistate singolarmente, in un crescendo di emozioni che ha coinvolto il pubblico presente. In questa occasione, sono stati ricordati anche i nuovi ruoli di leadership in campo: Maja Ognjenovic, che vestirà i gradi di capitana, ed Ekaterina Antropova, vice capitana, pronte a guidare con esperienza ed energia il gruppo.

Ha preso poi la parola il nuovo allenatore Marco Gaspari, che ha presentato la stagione ricordando le grandi sfide che attendono la squadra e trasmettendo entusiasmo e determinazione per l’inizio del nuovo percorso insieme.

Un altro momento centrale della serata è stata la presentazione delle nuove maglie da gioco per la stagione 2025-2026. Le divise sono state realizzate anche quest’anno da Erreà, azienda di abbigliamento tecnico sportivo con sede a Parma, che dalla stagione 2017-2018 veste la Savino Del Bene Volley.

Nuovo roster, nuove maglie e rinnovata ambizione. La Savino Del Bene Volley si prepara ad affrontare una stagione di grande rilievo: sarà infatti la dodicesima partecipazione consecutiva in serie A1 e la sesta volta in Cev Champions League, la terza consecutiva. Non solo: grazie al prestigioso secondo posto ottenuto nella Champions League della scorsa stagione, il club parteciperà per la prima volta nella sua storia al mondiale per club, in programma a dicembre 2025.

Il debutto della squadra di coach Gaspari è fissato per lunedì 6 ottobre alle 20.30, quando le ragazze saranno impegnate in trasferta sul campo della Wash4green Monviso Volley per la prima sfida della nuova serie A1.

