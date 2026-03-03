Udinese-Fiorentina nel nome di Astori: screening cardiologici gratuiti per i tifosi nel prepartita

In occasione del recente incontro calcistico tra Udinese e Fiorentina, le fasi formali antecedenti al fischio d’inizio sono state interamente dedicate alla commemorazione di Davide Astori. Le realtà organizzatrici hanno scelto di declinare il ricordo dello sportivo in un’iniziativa di tangibile utilità sociale, promuovendo un messaggio strutturato a favore della prevenzione medica.

Il fulcro dell’iniziativa si è concretizzato nell’offerta di controlli cardiologici a titolo gratuito a beneficio dei sostenitori presenti all’evento sportivo. Questa operazione di salute pubblica è stata resa possibile attraverso la costituzione di un’ampia rete di collaborazione interistituzionale.

Il progetto ha visto infatti la partecipazione congiunta e il coordinamento della Lega Serie A, dell’ACF Fiorentina, dell’Associazione Davide Astori e dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale. Un’alleanza strategica che ha permesso di coniugare il dovere della memoria con un richiamo formale alla responsabilità collettiva e all’importanza dei monitoraggi clinici preventivi

A margine delle attività di screening medico e del protocollo istituzionale, il prepartita è stato arricchito da un momento di raccoglimento e celebrazione. L’artista Tomasi ha eseguito un tributo musicale dedicato, conferendo ulteriore solennità e intensità emotiva a un evento concepito per unire i valori dello sport a quelli della tutela della salute.