Per il suo cinquantenario Il Bisonte gioca una gara decisiva con Talmassons

FIRENZE – Il 22 febbraio 1975 nasceva il Volleyball Arci San Casciano, che poi negli anni Ottanta avrebbe preso la denominazione di Azzurra Volley San Casciano, fino ad arrivare a quella attuale di Azzurra Volley Firenze.

Domani quindi la società del patron Wanny Di Filippo e del presidente Elio Sità compirà cinquant’anni, e lo farà nel giorno di una delle partite probabilmente più importanti della sua storia: alle 18 Il Bisonte Firenze è atteso al Palasport di Latisana dalla Cda Volley Talmassons Fvg per la terzultima giornata della serie A1 Tigotà, e una buona fetta delle chance di salvezza passano da questo incrocio, che mette di fronte la penultima e l’ultima della graduatoria, con le friulane indietro di tre punti rispetto alle bisontine.

Il ko di domenica scorsa al tie break con la Uyba, pur col rimpianto dei tre match point non concretizzati per un’inezia nel quarto set, ha lasciato comunque la squadra di coach Chiavegatti a una lunghezza dal terzultimo posto di Roma, e soprattutto ha messo in mostra un gruppo in netto progresso rispetto alle ultime uscite, sia dal punto di vista del gioco che del carattere: servirà una prestazione di uguale spessore per provare a battere Talmassons, e giocarsi poi la salvezza nelle ultime due giornate.

Non ci sono ex della sfida, mentre l’unico precedente è quello dell’andata, con la vittoria di Talmassons a Palazzo Wanny per 3-0.

“Ci aspetta una partita di cui conosciamo benissimo l’importanza – dice Federico Chiavegatti – quindi è inutile nascondersi: sappiamo che sicuramente ci sarà pressione, e che Talmassons avrà fame tanto quanto noi di fare punti e di vincere, con il vantaggio di giocare in casa. Noi dovremo cercare di approcciare la sfida esattamente come abbiamo approcciato quella con Busto, spingendo forte su tutti i palloni dall’inizio alla fine e cercando di tenerle lontane da rete per disinnescare i loro centrali, che sono sicuramente fastidiosi: dovremo essere ordinate sulle situazioni complicate e cercare di aggredirle fin dall’inizio, perché sarà una partita in cui avrà la meglio chi dimostrerà più voglia di vincere”.

La Cda Volley Talmassons Fvg di coach Leonardo Barbieri dovrebbe schierarsi con Chidera Eze (classe 2003) in palleggio, la svizzera Maja Storck (1998) come opposto, Alexandra Botezat (1998) e la serba Jovana Kocić (1998) al centro, Alice Pamio (1998) e la greca Olga Strantzali (1996) in posto quattro, e Martina Ferrara (1999) nel ruolo di libero.

La partita fra Cda Volley Talmassons Fvg e Il Bisonte Firenze sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD (canale 58 del digitale terrestre), con telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani.