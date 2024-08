Per la porta della Fiorentina vicinissimo lo spagnolo David De Gea

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – C’è un nuovo portiere per il futuro della Fiorentina.

Manca solo l’ufficialità per l’acquisto del numero uno spagnolo David De Gea. È reduce da una stagione di inattività ma per 12 anni ha difeso la porta del Manchester United. Pietro Terracciano, invece, potrebbe accasarsi a Monza. L’accordo prevede un annuale da due milioni più uno di bonus con una opzione per il secondo anno.

Le altre piste del calciomercato viola portano al centrocampista Amir Richardson del Reims, bronzo alle Olimpiadi con il Marocco, all’ex Venezia Tessman e all’attaccante del Genoa Albert Gudmundsson. Quanto a Nico Gonzalez in caso di partenza destinazione Juventus potrebbero arrivare come contropartita tecnica McKennie o Arthur, già in viola lo scorso anno.