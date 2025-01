Per la Rari Nantes Florentia trasferta a Trieste per vincere ancora

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Rari Nantes di nuovo in vasca per cercare punti preziosi per la salvezza.

Messi in cassaforte tre punti preziosi nello turno infrasettimanale contro il Catania, la Florentia di Minetti gioca per l’ultima di andata della regular season maschile in casa del Trieste, quinto della classe a quota 19. Un test difficile ma non impossibile per il sette gigliato che approda in Friuli galvanizzato dalla buona prestazione di mercoledì scorso a Bellariva, dove oltre al risultato ha messo a referto una buona dose di consapevolezza dei propri mezzi.

Bini da una parte e Razzi dall’altra gli ex di turno per una sfida che oltre ai tre punti mette in palio le ambizioni delle squadre al giro di boa della stagione.

Dirige il duo Ricciotti – Navarra, fischio d’inizio alle 18.30. Il match verrà trasmesso sul canale ufficiale del club al link.