Pontassieve, Chiara Ceseri si conferma campionessa italiana di breakdance

PONTASSIEVE – Breakdance, Chiara Ceseri si conferma campionessa italiana di categoria ai campionati italiani Fidesm a Rimini nella categoria 16-18 anni.

Un nuovo importante risultato per la giovane atleta di Pontassieve che, sempre a luglio, è stata premiata al Salone d’onore del Coni a Roma dalla presidente federale Laura Lunetta e dal presidente del Coni Giovanni Malagò durante la cerimonia di premiazione dei campioni 2024.

La breakdance da quest’anno sarà per la prima volta disciplina olimpica. Chiara è stata anche scelta dalla Federazione italiana per partecipare alle selezioni per le Olimpiadi. Dopo una serie di prove che si sono svolte in tutto il mondo negli scorsi due anni, tra queste le ultime tappe a Shangai e Budapest, soltanto per poco non si è qualificata per la rassegna di Parigi, classificandosi 12esima nel ranking mondiale a fronte della prime 10 posizioni che garantivano il pass per l’Olimpiade.

L’amministrazione comunale di Pontassieve si è congratulata per questo risultato sportivo, motivo di orgoglio per l’intera comunità della Valdisieve. “A Chiara – si legge nel messaggio – va anche un grande in bocca a lupo per il suo percorso e per il prossimo obiettivo che saranno i mondiali in Cina a fine settembre”.