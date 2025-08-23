Fiorentina, esordio in campionato a Cagliari con la coppia d’attacco Kean-Gudmunsson

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Domani (24 agosto) alle 18,30, lo stadio Unipol Domus ospiterà il match della prima giornata della serie A 2025-26: Cagliari-Fiorentina. Due squadre con obiettivi diversi, ma pronte a partire col piede giusto.

I rossoblù affidano la panchina a Fabio Pisacane, promosso dalla Primavera dopo la vittoria della Coppa Italia di categoria. La prima uscita stagionale in Coppa Italia contro l’Entella si è chiusa ai rigori, mostrando carattere e compattezza. Il mercato ha portato innesti come Sebastiano Esposito, Adopo, il portiere Caprile e Kilicsoy, mentre ha perso giocatori importanti proprio in questa settimana, come Piccoli, passato proprio alla Fiorentina e Zortea.

La squadra di Stefano Pioli, tornato sulla panchina viola dopo l’esperienza all’Al-Nassr, arriva in Sardegna con morale alto. La vittoria per 3-0 contro il Polissya negli spareggi di Conference League ha confermato il momento positivo. Un Gudmundsson in migliori condizioni rispetto allo scorso anno e la conferma di Kean sottolineano la volontà della Fiorentina di puntare di nuovo all’Europa.

La prima di campionato dovrebbe vedere De Gea in porta, difesa a tre con Comuzzo, Pongracic e Ranieri centrali. Centrocampo folto con gli esterni Dodò e Gosens e i centrali Sohm, Fagioli e Ndour. Davanti la coppia Kean-Gudmunsson.

La Fiorentina ha un trend positivo contro il Cagliari, restando imbattuta negli ultimi 9 incontri, con 4 vittorie consecutive. L’ultimo confronto al Domus ha sorriso ai viola, capaci di rimontare e vincere 2-1. Stefano Pioli vanta un personale record contro i rossoblù: 14 vittorie in 23 partite.