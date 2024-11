Rari Nantes Florentia, la Pro Recco è troppo forte

Getting your Trinity Audio player ready...

Rari Nantes Florentia – Pro Recco 6-20 (1-6 3-5 1-5 1-4)

RN FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri, M. Stocco, C. Di Fulvio 2, T. De Mey 1, D. Borghigiani 1, N. Hofmeijer, G. Cardoni 1, S. Sordini 1, N. Benvenuti, G. Bini, C. Mancini, G. Gioia, U. Visciani. All. Minetti

PRO RECCO WATERPOLO: M. Del Lungo, F. Di Fulvio 2, L. Demarchi 1, G. Cannella 2, Gardella, A. Fondelli 2, N. Presciutti 2, Durik 1, M. Iocchi Gratta 4, S. Scarmi, F. Condemi 4, B. Hallock 1, T. Negri, Haverkampf 1. All. Sukno

ARBITRI: Alfi e Torneo

NOTE: Uscito per limite di falli De Mey (F) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: RN Florentia 3/6 + un rigore e Pro Recco Waterpolo 8/13. Gioia (F) e Del Lungo (R) in porta. Spettatori: 500 circa.

FIRENZE – Nel settimo turno della settimana di andata la Pro Recco campione d’Italia s’impone di autorità e chiude la pratica Florentia in una Nannini gremita in ogni ordine di posto.

Per i padroni di casa bravi a mantenere alta la tensione nonostante il netto divario tecnico e un avvio sprint degli ospiti, una sconfitta dignitosa che evidenzia la crescita dal punto di vista mentale del sette gigliato, chiamato al riscatto nelle prossime sfide più alla portata.