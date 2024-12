Rari Nantes Florentia, sfida al Palermo nella piscina amica

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Torna in vasca per una nuova partita di campionato la Rari Nantes Florentia.

Messi in cassaforte i tre punti preziosi in casa dell’Iren Quinto, la Florentia di Minetti torna tra le mura amiche per la nona giornata d’andata della regular season di serie A1 maschile contro l’ostico Telimar Palermo.

Classifica alla mano uno scontro diretto ad alta quota contro un team ben organizzato e costruito per altri obiettivi, che si presenta alla Nannini con i favori del pronostico nonostante l’ultima sconfitta interna nel derby con l’Ortigia di sabato scorso.

Per la Florentia formazione tipo e morale alle stelle come conferma capitan Giovanni Chemeri alla vigilia: “Per noi si tratta di una gara molto importante che arriva dopo una vittoria pesante che ci ha ridato ossigeno dopo un mese difficile, in cui abbiamo affrontato le migliori squadre del torneo. D’ora in avanti ci saranno una serie di testa a testa stimolanti e alla nostra portata, a partire dalla garai contro il Palermo che resta una squadra importante che in questi ultimi anni ha occupato le posizioni alte in classifica. Per noi sarà una prova del nove ma vogliamo giocare la nostra partita senza troppi calcoli facendo valere il fattore campo. Ci aspettiamo una piscina piena e un pubblico caloroso”.

Dirige il duo Pinato – Brasiliano, fischio d’inizio Sabato alle 15 il match verrà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook di Italia 7 con la telecronaca di Massimiliano Mugnaini e il commento tecnico di Riccardo Tempestini,