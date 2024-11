Savino Del Bene ko nel big match con Conegliano, ma la gara è alla pari

Getting your Trinity Audio player ready...

Conegliano – Savino Del Bene Scandicci 3-0 (25-20,25-23,30-28)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Gabi 19, Zhu 10, Seki, Eckl n.e., Lubian, De Gennaro (L1), Haak 27, Wolosz 1, Adigwe n.e., Lanier n.e., Lukasik n.e., Chirichella 7, Fahr 7, Bardaro (L2) n.e.. All. Santarelli D.

SAVINO DEL BENE: Magnani (L2) n.e. Herbots 8, Castillo (L1), Ruddins 4, Kotikova n.e., Ognjenovic 2, Bajema 8, Graziani 7, Nwakalor 4, Carol, Baijens n.e., Antropova 26, Mingardi, Gennari n.e.. All.: Gaspari M. ARBITRI: Canessa – Cesare

CONEGLIANO – Scandicci perde il big match ma non si fascia la testa.

È una buona Savino Del Bene Volley quella che si è vista nel tutto esaurito del PalaVerde nel big match della sesta giornata di campionato. Nonostante la sconfitta rimediata per tre set a zero, la squadra di coach Gaspari ha dimostrato di poter combattere per lunghi tratti alla pari con le campionesse d’Italia in carica.

Quella andata in scena a Villorba è stata infatti una gara equilibrata, in cui le pantere hanno condotto il primo parziale con una Gabi capace di realizzare 9 punti. Nel secondo set la Savino Del Bene Volley ha subito inizialmente il gioco delle venete, sospinte da un’incontenibile Haak, ma è riuscita con pazienza a ricucire tutto lo svantaggio, arrendendosi solo per 25-23. Il terzo e ultimo parziale, giocato totalmente in equilibrio sino ai vantaggi, ha visto la Prosecco Doc Imoco Conegliano concluderlo in proprio favore dopo il fortunoso attacco di Gabi (30-28).

A livello statistico, la Prosecco Doc Imoco Conegliano ha vinto la battaglia a muro (6-5) e servito con maggior efficacia (3-1). Per quanto riguarda poi le percentuali di ricezione e attacco, la Savino Del Bene Volley ha ricevuto con maggior efficienza (56% – 67%), ma attaccato complessivamente peggio (54% – 46%).

La top scorer del match è stata Isabelle Haak con 27 realizzazioni personali, seguita da Antropova (26). In doppia cifra anche le due schiacciatrici venete Gabi (19) e l’ex Zhu (10).

Coach Gaspari, oggi privo di Beatrice Parrocchiale e sostituita dalla giovane Linda Magnani, sceglie il 6+1 composto da Ognjenovic e Antropova sulla diagonale principale, Bajema e Herbots sono le due schiacciatrici con al centro il duo formato da Graziani e Nwakalor. Il libero è Castillo.

Lo starting six scelto della Prosecco Doc Imoco Conegliano vede Wolosz in regia e Haak come opposta, in banda Zhu e Gabi e al centro la coppia Fahr-Chirichella. Il libero è De Gennaro.

Primo set Il pallonetto vincente di Herbots apre il match in favore della Savino Del Bene Volley ma le pantere, molto propositive in difesa già dai primi scambi, sono in grado di sorpassare dopo il contrattacco di Haak (4-3). L’ennesima spettacolare ricostruzione della Prosecco Doc Imoco Conegliano è finalizzata e +3 per la squadra di casa (10-8). Al rientro in campo dopo l’interruzione del gioco dovuta ad un’emergenza sugli spalti, sono sempre le pantere a macinare gioco con Gabi (13-10). L’attacco di Antropova riaccorcia le distanze tra le due formazioni, con le toscane che si portano in parità con Graziani a quota 17. Il turno al servizio di Chirchella, combinato con due conclusioni di Gabi, rispingono avanti le ragazze di coach Santarelli (20-17). Il secondo muro di Gabi nel parziale vale il primo set point per la Prosecco Doc Imoco Conegliano: l’ennesimo attacco vincente della schiacciatrice brasiliana chiude i conti (25-20).

Secondo set Grande equilibrio nella prima fase del set con le formazioni sempre a braccetto (5-5): un muro su Herbots e il contrattacco di Haak consentono il +3 alle pantere (8-5), inducendo Gaspari a spendere un time-out. L’ace di Fahr porta la Prosecco Doc Imoco Conegliano sul massimo vantaggio (11-6) e secondo time-out per il tecnico toscano dopo il contrattacco di Haak (13-7). Cambio delle schiacciatrici per la Savino Del Bene Volley con l’ingresso di Ruddins e Mingardi e scandiccesi che si rifanno sotto con il punto della statunitense (16-14). La sette di Graziani riporta la propria squadra a –1 (20-19) riaccendendo le speranze per Herbots e compagne, mai così vicine nel set. Uno scambio infinito, con diverse difese spettacolari di Castillo e chiuso da Antropova, sancisce la parità sul a quota 22: il muro di Chirichella su Nwakalor vale il 25-23 finale.

Terzo set L’ace di Fahr vale il primo break per le venete (4-2), ma la Savino Del Bene Volley rimane sempre a contatto con Graziani (5-5). Il mani-out di Gabi, seguito dal muro di Fahr, spinge le pantere sul +3 (9-6), con le toscane costrette a rincorrere: il muro di Nwakalor ristabilisce però l’equilibrio sul 10 pari. L’ace di Antropova vale il primo vantaggio nel set per la squadra di coach Gaspari, a +2 dopo l’attacco di Bajema (13-15). L’inserimento in banda di Ruddins e Mingardi è positivo, con le due squadre che viaggiano sempre in parità nella parte centrale del set (20-20). Il contrattacco vincente di Gabi per il 22-21 porta all’interruzione del gioco per coach Gaspari, con la Prosecco Doc Imoco Conegliano che va comunque a match point dopo la parallela della brasiliana (24-23). Il tocco a muro sull’attacco di Antropova vale la nuova parità, confermata ancora dopo l’errore di Zhu (25-25). La diagonale di Haak porta avanti le pantere (27-26), ma ancora parità dopo il muro di Graziani (28-28). Un’attacco di Gabi deviato dal net chiude il match 30-28.

“Credo che ci è mancato veramente poco – commenta Britt Herbots – con alcune situazioni che potevamo gestire meglio: giocare però contro una squadra così significa prendere in generale qualche rischio in più. Peccato per l’ultimo set e anche per il secondo in cui abbiamo fatto un bel recupero, ma alla fine manca sempre qualcosa, però davvero brave loro, stanno sempre lì. Ci sono tante cose su cui dobbiamo lavorare, a partire dal muro-difesa che stiamo allenando tanto in settimana e che sta funzionando sempre meglio, e anche in attacco ovviamente non è facile contro una squadra del genere, organizzata davvero bene in difesa.”