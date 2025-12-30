Savino Del Bene Scandicci, il successo al tie break con Vallefoglia vale la Final Four di Coppa

Getting your Trinity Audio player ready...

Savino Del Bene Volley – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia: 3-2 (25-19,25-22,20-25,22-25,18-16)

SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi n.e., Bechis, Skinner 16, Castillo (L1), Ruddins 1, Franklin 9, Ribechi (L2) n.e., Bosetti 8, Ognjenovic 5, Mancini n.e., Graziani 1, Nwakalor 15, Antropova 29, Weitzel 3. All.: Gaspari.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Bici 31, Feduzzi, Carletti 2, Giovannini 1, De Bortoli (L1), Candi 8, Bartolucci 2, Thokboum n.e., Butigan 8, Ungureanu 11, Stoyanova n.e., Omoruyi 20, Lazaro 1, Mitkova (L2). All: Pistola.

ARBITRI: Verrascina – Cavalieri

FIRENZE – La Savino Del Bene Volley sconfigge per 3-2 al Pala BigMat la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia e si qualifica per la Final Four di Coppa Italia.

Nella sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, Ognjenovic e compagne vincono un match davvero serrato, in cui le avversarie hanno rimontato due set di svantaggio e ribaltato l’inerzia dell’incontro in proprio favore, salvo arrendersi solo ai vantaggi del tie-break.

Se nel primo set le ragazze di coach Gaspari, dopo una fase centrale di parziale combattuta, sono state in grado di prendere il sopravvento con la propria opposta (25-19), nella seconda frazione le ospiti hanno combattuto sino alle fasi finali, cedendo il passo solo sul muro di Weitzel per 25-22. Cambia invece l’andamento nel terzo set, con la Savino Del Bene Volley che prima vola a +5 (12-7), ma subisce in seguito la rimonta delle pesaresi, sospinte da Bici e dall’ottimo ingresso di Ungureanu, capaci di riaprire la contesa (20-25). Il quarto set è ancora in favore delle ospiti (22-25), che alzano notevolmente il proprio ritmo nella fase muro-difesa e finalizzano al meglio in contrattacco con la propria opposta (9 punti nel set). Il tie-break è stato giocato invece sempre in equilibrio, con le due formazioni mai più distanti di due lunghezze e protratto fino ai vantaggi, conclusi in favore delle padrone di casa solo al photofinish per 18-16 sull’errore di Bici.

Grande protagonista della serata è stata la solita Ekaterina Antropova, autrice di 29 punti, spalleggiata da Skinner (16), Nwakalor (15 con 6 muri) e dall’MVP Franklin (9), subentrata solo nel quarto set e capace di svoltare il match. Per le ospiti ottima prestazione del trio di palla alta con Bici che chiude da Top Scorer con 31 punti (50% in attacco), seguita da Omoruyi (20) e Ungureanu (11).

Nell’equilibrio della sfida, la Savino Del Bene Volley ha murato meglio (13-10) mentre il computo dei servizi vincenti risulta essere in parità (2-2). A livello statistico, sebbene Ognjenovic e compagne abbiano ricevuto con percentuali superiori (69%-59%), l’attacco ha registrato il 45% di positività per entrambe le compagini.

Con la vittoria di questa sera, la Savino Del Bene Volley si assicura dunque la partecipazione alla Final Four di Coppa Italia, la seconda consecutiva, prevista all’Inalpi Arena di Torino i prossimi 24 e 25 gennaio.

Dopo due giorni di riposo, le ragazze di coach Gaspari si prepareranno per scendere nuovamente in campo domenica 4 gennaio al Pala BigMat contro la Omag-MT San Giovanni in Marignano per la sfida della quinta giornata di ritorno.

.

Coach Gaspari post-partita: “Noi siamo molto contenti perché, se lo dico prima della partita, mi viene detto che ripeto sempre le stesse cose, ma Vallefoglia veniva da un momento strepitoso: stanno bene fisicamente e lo si è visto. Noi invece eravamo alla fine di un percorso di tantissime gare e lo si è visto proprio nel corso della partita. Partiamo dal fatto che a Vallefoglia vanno fatti grandi complimenti, perché ha giocato una partita alla grande. Noi abbiamo fatto due set e tre quarti in maniera impeccabile, poi un po’ per mancanze nostre tecniche, un po’ perché siamo calati fisicamente, loro non ci hanno più permesso di esprimere il nostro gioco”.

“Sono molto orgoglioso delle ragazze – prosegue – perché, nella difficoltà, non hanno mai smesso di lottare per raggiungere l’obiettivo. Le ho guardate negli occhi e ci credevano, ci tenevano. Veniamo da un 2025 infinito e l’abbiamo culminato con sofferenza ma con tanta determinazione, perché portare a casa una partita del genere appare ai più molto scontato. Io invece, nel campionato italiano, ho imparato a non dare per scontato niente, perché le sorprese, soprattutto nei quarti di finale di Coppa Italia, non sono mai mancate. Noi invece ci riproviamo dopo lo scorso anno e va bene così. Le ragazze si meritano un grandissimo applauso per questo 2025: chi c’era prima, chi c’è in questa stagione, perché abbiamo fatto tante belle cose e vogliamo crescere ancora. Dobbiamo ricordarci che, anche quando si è stanchi, e il calendario non ci aiuterà nei prossimi mesi, dobbiamo imparare a trovare soluzioni alternative. Questa sofferenza, secondo me, ce la porteremo dietro come spunto di miglioramento per una squadra che comunque viene da una serie di risultati incredibili. Quindi brave le ragazze e adesso diamogli due giorni di riposo, perché se lo meritano”.

L’addio

La Savino Del Bene haraggiunto un accordo con la palleggiatrice Giulia Gennari per la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale.

Arrivata alla Savino Del Bene Volley nella stagione 2024-2025, Giulia ha fatto parte del roster biancoblù per una stagione e mezzo, dando il proprio contributo dentro e fuori dal campo. Nel corso della sua esperienza in Toscana, la palleggiatrice romana ha affrontato con grande professionalità anche un periodo complesso, segnato dall’infortunio alla spalla destra occorso nel gennaio 2025 e dal successivo intervento chirurgico nel febbraio dello stesso anno, seguendo con serietà e determinazione l’intero percorso riabilitativo.

Con la maglia della Savino Del Bene Volley, Giulia Gennari ha disputato 12 gare di regular season, realizzando 16 punti, 5 ace e 7 muri vincenti, a cui si aggiunge una presenza in CEV Champions League. La società desidera ringraziare Giulia per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati nel periodo trascorso a Scandicci. A lei vanno i ringraziamenti di tutto il club, dello staff e dei tifosi, insieme ai migliori auguri per il prosieguo della sua carriera sportiva e personale. La Savino Del Bene Volley saluta Giulia Gennari con stima e riconoscenza.