Savino Del Bene Volley, a Busto Arsizio gara 2 dei quarti di finale playoff

SCANDICCI – La Savino Del Bene vuole chiudere la pratica quarti di finale playoff.

Eurotek Uyba Busto Arsizio. La squadra di Gaspari va a far visita all’

Dopo il bel successo interno ottenuto lo scorso fine settimana in gara 1, la squadra di coach Gaspari dovrà bissare il risultato anche in trasferta, per chiudere il prima possibile l’ostica pratica.

Si prospetta quindi un match impegnativo per le toscane, che nell’ultima sfida giocata nell’impianto di viale Garibaldi sono uscite sconfitte per 3-1 contro una Eurotek UYBA Busto Arsizio sempre capace di esprimersi al meglio tra le proprie mura amiche.

Il fischio d’inizio del match è programmato per domenica 16 marzo alle 15.30 alla E-Work Arena di Busto Arsizio o, in alternativa, in diretta su Rai Sport.

Nessuna atleta della squadra bustocca ha militato nella Savino Del Bene Volley mentre sono due le ex della Eurotek Uyba Busto Arsizio nella formazione di coach Gaspari:

Britt Herbots, schiacciatrice classe ’99 e capitana della compagine toscana, ha giocato nella UYBA dal 2018 al 2020 e con cui ha vinto da Mvp la Coppa Cev 2019; , schiacciatrice classe ’99 e capitana della compagine toscana, ha giocato nella UYBA dal 2018 al 2020 e con cui ha vinto da Mvp la

Camilla Mingardi, opposto classe ’97, ha militato nella Futura Volley Busto Arsizio in serie B1 nella stagione 2013-2014 e successivamente tesserata nella prima squadra del presidente Pirola per il biennio 2019-2021.

La sfida di domenica coincide con la ventottesima contesa tra le due formazioni nel massimo campionato di serie A1, la quarta stagionale: 19 i successi ottenuti dalla Savino Del BeneVolley contro le 8 affermazioni delle lombarde. La sfida d’andata dei Quarti di Finale, disputata a Firenze lo scorso fine settimana, ha visto le biancoblù imporsi con autorevolezza in quattro set, in una serata in cui hanno brillato una volta di più Ekaterina Antropova (27) e Carol (14).

Uscendo dai confini italiani, la Savino Del Bene Volley e la Eurotek Uyba Busto Arsizio si sono confrontate anche in Cev Champions League nella stagione 2020-2021: le due formazioni si divisero i successi nelle due sfide del girone A, con la Savino Del Bene Volley che si aggiudicò il match d’andata e fu sconfitta al ritorno (in entrambe le occasioni le gare terminarono al tie-break).

“Veniamo dalla qualificazione alle final four di Champions – che è un risultato veramente importante, mai banale in assoluto e ancora meno alla luce della continuità di rendimento che abbiamo avuto. Il calendario ora ci impone di concentrarci su gara2 contro Busto Arsizio: un’avversaria giovane, dinamica e che giocherà a mente libera. L’accesso alle semifinali Scudetto è tutt’altro che scontato nonostante i favori del pronostico e l’ho detto alle ragazze: le insidie sono dietro l’angolo, il set che abbiamo perso in gara 1 sta lì a dimostrarlo. Dobbiamo dunque mettere la massima concentrazione sulla gara 2 e andarci a prendere i tre set”.

Che il campionato disputato dalla Eurotek Uyba Busto Arsizio fosse degno di menzione è ormai questione nota: la compagine di coach Barbolini, subentrato al comando della panchina biancorossa dopo appena tre giornate, è senza dubbio la rivelazione della serie A1.

Non solo Lualdi e compagne sono riuscite nel corso della stagione a impensierire e talvolta strappare punti alle big del campionato, ma hanno anche saputo esprimere continuità nelle sfide contro le dirette rivali nella zona centrale della classifica, qualificandosi per la Coppa Italia e piazzandosi al sesto posto al termine della regular season con ben 41 punti.

Sopra le righe la stagione di alcune atlete bustocche che, nonostante la giovane età, hanno dimostrato di poter competere nell’élite del volley italiano. Tra tutte si confermano in un ottimo periodo la schiacciatrice Rebecca Piva, best scorer dalla Eurotek UYBA Busto Arsizio con 358 punti, e l’opposta Jospehine Obossa, punto di riferimento offensivo e inserita nella Top 5 delle best server del campionato (33 ace).

Per gara 2 dei quarti di finale dei play pff, lo starting-six di coach Barbolini dovrebbe essere composto da Boldini in regia con Obossa nel ruolo di opposta, l’austriaca Kunzler in posto 4 insieme a Piva e il duo Sartori-Van Avermaet al centro. Il libero è Pelloni.