Savino Del Bene Volley, battaglia con Chieri: alla fine la spunta al tie break

Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 – Savino Del Bene Volley 2-3 (27-25, 18-25, 25-21, 20-25, 13-15)

CHIERI: Antunovic, Degradi 3, Kunzler 10, Spirito (L1), Ferrarini, Bonafede (L2) n.e., Alberti n.e., Van Aalen 1, Nervini 24, Bah 4, Németh 24, Cekulaev 10, Dambrink, Gray 5. All.: Negro

SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi (L2) n.e., Bechis, Skinner 10, Castillo (L1), Ruddins 5, Franklin 5, Ribechi 1, Bosetti 6, Ognjenovic 3, Mancini n.e., Graziani n.e., Nwakalor 10, Antropova 30, Weitzel 13. All.: Gaspari.

ARBITRI: Cerra – Rossi

TORINO – Vittoria di carattere e di grande peso per la Savino Del Bene Volley, che espugna il Pala Gianni Asti di Torino superando la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 al tie-break (27-25, 18-25, 25-21, 20-25, 13-15) al termine di una sfida lunga, intensa e combattutissima. Contro una Chieri come sempre coriacea, la squadra di coach Marco Gaspari conquista la 31esima vittoria stagionale e la 20esima in campionato, confermandosi inoltre imbattuta nei tie-break: quattro su quattro vinti in stagione.

La gara si è aperta con un primo set molto equilibrato, risolto ai vantaggi in favore di Chieri (27-25). La reazione della Savino Del Bene Volley è stata immediata nel secondo parziale (18-25), ma nel terzo set Chieri ha sfruttato meglio i momenti chiave tornando avanti (25-21). Scandicci ha ristabilito la parità dominando il quarto (20-25) e al tie-break ha poi trovato la qualità per imporsi 13-15.

Dal punto di vista statistico, la Savino Del Bene Volley fa la differenza soprattutto a muro, con 14 vincenti contro i 4 di Chieri, e al servizio (6 ace). Identiche le percentuali in attacco (44%), a conferma dell’equilibrio complessivo del match.

A livello individuale spicca la prestazione di Ekaterina Antropova, Mvp dell’incontro con 30 punti.

La Savino Del Bene Volley tornerà in campo mercoledì (4 febbraio), alle 19,30 turche (17.30 italiane), per la sfida contro il VakifBank Istanbul, decisiva per la definizione della classifica della Pool A di CEV Champions League.

Così coach Marco Gaspari post-partita: “È chiaro che giocare a Chieri quest’anno è difficilissimo e questo risultato, tra l’altro identico, è stato ottenuto solo due volte: una da noi e una da Conegliano. Questo dice molto della stagione che sta facendo Chieri, di quanto sia complicato affrontarle e soprattutto farlo in casa loro. È stata una grande prova di tenuta mentale, nonostante ci siano stati alti e bassi. Dispiace soprattutto per il primo set, non tanto per averlo perso, quanto perché in alcune situazioni ci siamo un po’ fermati su alcune situazioni, con la loro battuta che ci ha messo per un attimo in difficoltà. Contro Chieri però il gioco è talmente veloce che se non si rischia qualcosa si finisce per entrare nel nervosismo. Non siamo stati bellissimi, ma siamo stati di cuore. Un tie-break giocato punto a punto fino alla fine, con grande qualità dei colpi, è qualcosa che dobbiamo ricordarci e riuscire a riproporre dal primo all’ultimo set. Per questo siamo molto contenti di questo risultato, che non è affatto banale”.