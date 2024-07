Sliding doors alla Fiorentina: parte Milenkovic, arriva Pongracic

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Sliding doors in casa Fiorentina.

Oggi ha salutato ufficialmente il serbo Nikola Milenkovic, il difensore da sette anni in maglia viola, che è passato al Nottingham Forest. Al club gigliato vanno circa 13 milioni di euro e 3 di bonus.

“Il presidente Commisso, la dirigenza e tutta la Fiorentina – si legge nella nota ufficiale del club – ringraziano Nikola per la professionalità e l’attaccamento alla maglia viola dimostrati in questi anni e gli augurano il meglio per il suo futuro, sia professionale che privato”.

In ingresso c’è il tedesco Marin Pongracic, l’anno scorso a Lecce. Il giocatore, che è arrivato oggi a Firenze per svolgere le visite mediche, è arrivato con un vero e proprio blitz dell’ultim’ora che ha ‘scippato’ il giocatore ai francesi del Rennes.

Il contratto lo legherà alla società viola per i prossimi cinque anni. Al Lecce sono andati circa 15 milioni più bonus.