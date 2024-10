Getting your Trinity Audio player ready...

St.Gallen-Fiorentina, Palladino: “Non sottovalutiamo gli avversari”.

St.Gallen-Fiorentina giovedì 24 ottobre alle ore 18.45. Seconda partita di Uefa Conference League per la squadra di Raffaele Palladino dopo la vittoria con The New Saints con St. Gallen di Enrico Maassen

Partita diretta dall’arbitro israeliano Yagal Frid. Assistenti Matityahu Yakobov e Rostislav Talis. Quarto ufficiale Nael Odeh. Var Ziv Adler, assistente Var Eitan Shmuelevitz.

Fiorentina reduce dalle due vittorie consecutive in campionato con Milan e Lecce.

Raffaele Palladino senza Gudmundsson, infortunato a Lecce. Per Albert Gudmundsson, sottoposto ad accertamenti radiologici, comunica la Fiorentina, lesione di I/II grado a carico della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia destra.

Raffaele Palladino: “Non c’è rischio di sottovalutare la partita. Sarà difficile ci metteranno in difficoltà. Dovremo dare 100%. Chi scende in campo sa che deve dare il massimo, affrontiamo una squadra che gioca in casa davanti a tanti spettatori. Chi scenderà in campo dovrà dare battaglia. Ho un grande gruppo, anche dopo la vittoria di Lecce sono sicuro che ci caleremo subito in questa partita che sarà complicata. Scenderà in campo la miglior formazione. Sceglierò quelli che possono mettere in difficoltà il San Gallo, una squadra che ha grandi individualità davanti. Li abbiamo studiati. Chi scenderà in campo farà una grande prestazione”.