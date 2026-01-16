Dal 30 gennaio al 2 febbraio stop alla circolazione dei treni per lavori sulla tratta Firenze-Pisa

PONTEDERA – Un weekend di passione si annuncia per le migliaia di pendolari e viaggiatori che si spostano lungo la dorsale ferroviaria toscana. Dalle 22 di venerdì 30 gennaio e per l’intero fine settimana (sabato 31 e domenica 1 febbraio), la linea Firenze-Empoli-Pisa subirà un drastico stop: la circolazione ferroviaria sarà completamente interrotta nel tratto tra Empoli e Pisa.

Il blocco totale, comunicato ufficialmente da Rete Ferroviaria Italiana, è necessario per consentire due interventi strategici. A Pontedera, i cantieri si concentreranno sulla manutenzione delle opere civili al sottovia stradale di via delle Colline, mentre a Navacchio verranno portate avanti le attività propedeutiche alla soppressione definitiva del passaggio a livello, un nodo critico per la viabilità locale.

L’operazione comporta un investimento di circa 1 milione di euro e vedrà impegnati h24 una ventina di tecnici di Rfi e delle ditte appaltatrici, supportati da mezzi d’opera speciali. Per permettere lo svolgimento dei lavori in sicurezza, il servizio sarà così riprogrammato:

Tra Firenze Smn ed Empoli: i treni regionali saranno sostituiti da un servizio “spola” che effettuerà le fermate intermedie di Firenze Rifredi, Le Piagge, San Donnino, Signa/Lastra a Signa, Montelupo e Empoli.

Verso la costa (Pisa, Livorno, Grosseto, La Spezia): i treni diretti verso il mare saranno limitati o avranno origine direttamente dalla stazione di Pisa Centrale. Il collegamento tra Empoli e Pisa rimarrà dunque interrotto via ferro.

Linea per Siena: i collegamenti tra Firenze, Empoli e Siena non subiranno variazioni, garantendo regolarità per i viaggiatori diretti a sud.

Il fermo della linea tra Empoli e Pisa colpirà duramente anche i collegamenti verso Campiglia, Piombino e la Versilia. Rfi e Trenitalia consigliano di consultare i canali digitali e i quadri orari nelle stazioni per conoscere i dettagli dei servizi sostitutivi che verranno messi in campo per colmare il vuoto lasciato dai binari nel tratto interrotto.

La riapertura della linea è prevista per la mattina di lunedì 2 febbraio, salvo complicazioni nei cantieri, giusto in tempo per la ripresa del traffico pendolare della nuova settimana.