32.8 C
Firenze
venerdì 15 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ancora incendi nella Toscana meridionale: uno è stato innescato da un fulmine

In Maremma minacciati due casolari. Impegnati vigili del fuoco, elicotteri e volontari dell'anticendio boschivo regionale

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Ancora incendi nella Toscana meridionale: uno è stato innescato da un fulmine
Ancora incendi nella Toscana meridionale: uno è stato innescato da un fulmine (foto Aib)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

CAMPAGNATICO – Giornata di intensa attività per i soccorritori a causa di due distinti incendi boschivi che hanno interessato la Toscana meridionale.

Il primo rogo è divampato nel pomeriggio nel comune di Campagnatico, in località Marrucheti, lungo la strada delle Conce. Le fiamme, alimentate dal vento di maestrale e favorite dalla conformazione impervia del territorio, hanno minacciato due casolari. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco per la protezione delle abitazioni, supportate da sei squadre di volontari antincendi boschivi e dagli operai forestali dell’Unione dei Comuni delle Colline Metallifere. Dalla Regione Toscana sono stati inviati due elicotteri che hanno effettuato numerosi lanci d’acqua. Le operazioni di bonifica andranno avanti per tutta la notte.

Un secondo incendio, probabilmente causato da un fulmine, si è sviluppato in prossimità di Spineta, nel comune di Sarteano. Anche in questo caso il forte vento sta complicando le operazioni di spegnimento, mentre il fronte di fuoco ha già coinvolto ampie aree di bosco e campi di sterpaglie. A terra sono operative cinque squadre di volontari AIB e operai forestali, coordinate da un direttore delle operazioni. In arrivo sul posto un elicottero, con ulteriori rinforzi aerei e di terra già predisposti.

Oltre ai vigili del fuoco, in entrambe le località è impegnato il personale volontario della Regione Toscana.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
32.8 ° C
33.5 °
32 °
29 %
4.1kmh
0 %
Ven
30 °
Sab
38 °
Dom
37 °
Lun
35 °
Mar
35 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (18)vigili del fuoco (15)incidente (15)Pisa Sporting Club (12)carabinieri (11)calciomercato (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati