Arcidosso, in fiamme un contenitore dei rifiuti all’isola ecologica

ARCIDOSSO – Rischio incendio di vaste proporzioni ad Arcidosso, in provincia di Grosseto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento per spegnere un incendio all’interno di un contenitore per rifiuti nell’area dell’isola ecologica in località La Ancona.

Il rapido intervento ha permesso il rapido spegnimento delle fiamme tramite l’utilizzo di schiuma estinguente ed ha evitato che le stesse si propagassero ad altri contenitori e strutture dell’impianto.

Dopo le operazioni di spegnimento, la squadra dei vigili del fuoco ha provveduto alle consuete verifiche di bonifica e sicurezza dell’area.