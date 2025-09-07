Due feriti nei locali della Pro Loco per uno scoppio dovuto a una fuga di gas

|
SCANSANO – Paura per un’esplosione a Pancole, nei locali della Pro Loco locale, di proprietà del comune di Scansano.
L’episodio sarebbe presumibilmente riconducibile a una fuga di gas. L’evento ha provocato il ferimento di due persone, prese in carico dal personale sanitario intervenuto sul posto.
Il personale dei vigili del fuoco coordinato dal funzionario di servizio ha effettuato le verifiche di stabilità dell’edificio, al termine delle quali è stata dichiarata l’inagibilità dei locali.
Sul posto erano presenti, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri e il personale sanitario.