Firenze
domenica 7 Settembre 2025
Due feriti nei locali della Pro Loco per uno scoppio dovuto a una fuga di gas

L'esplosione a Pancole, frazione di Scansano: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. La struttura dichiarata inagibile

Cronaca
REDAZIONE
Tragedia in Friuli, famiglia intossicata da monossido: morta la madre. Allarme partito dalla Toscana
(Foto vigili del fuoco)
SCANSANO – Paura per un’esplosione a Pancole, nei locali della Pro Loco locale, di proprietà del comune di Scansano. 

L’episodio sarebbe presumibilmente riconducibile a una fuga di gas. L’evento ha provocato il ferimento di due persone, prese in carico dal personale sanitario intervenuto sul posto.

Il personale dei vigili del fuoco coordinato dal funzionario di servizio ha effettuato le verifiche di stabilità dell’edificio, al termine delle quali è stata dichiarata l’inagibilità dei locali.

Sul posto erano presenti, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri e il personale sanitario.

