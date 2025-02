Getting your Trinity Audio player ready...

GROSSETO – Attimi di apprensione per un incendio di caravan nella zona industriale di Grosseto in via Genova.

Per cause in corso di verifica, si è sviluppato un incendio nella parte anteriore del caravan. i vigili del fuoco del comando di Grosseto, prontamente intervenuti, hanno provveduto ad estinguere le fiamme evitando che le stesse si propagassero a a tutto il mezzo.

Fortunatamente non si registrano feriti.