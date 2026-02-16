Gatto rimane intrappolato in una canna fumaria in disuso: salvato dai vigili del fuoco

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Nel corso della mattinata la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Follonica è intervenuta in una struttura alberghiera in località Punta Ala per il soccorso di un gatto rimasto intrappolato all’interno di una canna fumaria in disuso.

L’animale, precipitato per circa tre metri all’interno del condotto, non era in grado di risalire autonomamente. I vigili del fuoco sono intervenuti utilizzando tecniche su corda e idonee attrezzature da recupero, riuscendo a raggiungere e mettere in salvo il felino.

L’operazione si è conclusa con esito positivo; l’animale, in buone condizioni, è stato liberato in zona sicura.