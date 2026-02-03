9.6 C
Schianto fatale alle porte di Grosseto: la vittima è un uomo di 46 anni

Sinistro mortale vicino al capoluogo. Conducente deceduto dopo aver perso il controllo del veicolo. Polizia municipale al lavoro per i rilievi

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
vigili del fuoco
Foto di: ufficio stampa / Vigili del fuoco
Meno di 1 ' di lettura

GROSSETO – Dramma sulle strade della Maremma. Un incidente mortale ha segnato la giornata di oggi a Grosseto. Teatro della tragedia è stata la Strada del Pollino.

La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo le prime ricostruzioni, un’auto viaggiava presumibilmente verso la città. All’improvviso, in prossimità di una curva, il conducente ha perso il controllo del mezzo. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

L’impatto è stato fatale. A perdere la vita è stato un uomo, nato nel 1980, che si trovava alla guida.

La macchina dei soccorsi si è mossa rapidamente. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto e le ambulanze del 118. All’arrivo delle squadre, l’uomo era già all’esterno dell’abitacolo. Purtroppo, per lui non c’era più nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, avvenuto a causa delle gravissime ferite riportate.

La zona è stata raggiunta anche dalla Polizia Municipale. Agli agenti spetta ora il compito di effettuare i rilievi e ricostruire con esattezza le cause di questo tragico sinistro.

© Riproduzione riservata

