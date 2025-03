Getting your Trinity Audio player ready...

SCANSANO – Pastore maremmano salvato dopo la caduta in un fossato.

È successo a Montorgiali, nel comune di Scansano. Per il recupero nel fossato, invaso da una fitta vegetazione, sono intervenuti i vigili del fuoco.

Il recupero dell’animale è stato particolarmente difficoltoso perché il cane, probabilmente anziano e provato, non era in grado di camminare con le proprie zampe quindi la squadra dei vigili del fuoco lo ha preso in braccio e riconsegnato al proprietario.

Sul posto, per le valutazioni mediche dell’animale, era anche presente un medico veterinario del centro di recupero animali selvatici di Semproniano.