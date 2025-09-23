18.9 C
Firenze
martedì 23 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Peschereccio ormeggiato a Porto Ercole imbarca acqua e rischia di affondare

Intervento dei vigili del fuoco di Orbetello al porto turistico della località del Grossetano per evitare rischi ambientali

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Peschereccio ormeggiato a Porto Ercole imbarca acqua e rischia di affondare
Peschereccio ormeggiato a Porto Ercole imbarca acqua e rischia di affondare (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

ORBETELLO – Ancora strascichi nel Grossetano per il maltempo che ha colpito la zona nel pomeriggio e nella serata di ieri (22 settembre).

Questa mattina una squadra dei vigili del fuoco di Orbetello è intervenuta al porto turistico di Porto Ercole per mettere in sicurezza un peschereccio ormeggiato che, a causa delle forti precipitazioni della notte scorsa, aveva imbarcato una notevole quantità d’acqua.

L’operazione, svolta sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto, ha consentito di svuotare l’imbarcazione dall’acqua piovana, evitando il suo completo affondamento e scongiurando il rischio di inquinamento ambientale.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
18.9 ° C
19.9 °
18.2 °
93 %
1kmh
20 %
Mar
23 °
Mer
23 °
Gio
20 °
Ven
24 °
Sab
25 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)vigili del fuoco (11)carabinieri (11)elezioni regionali Toscana 2025 (11)Serie C (10)denuncia (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati