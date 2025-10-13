23.7 C
Firenze
lunedì 13 Ottobre 2025
Si ribaltano con l’auto sull’Aurelia: due donne in ospedale

L'incidente stradale sulla statale Aurelia in corsia nord. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area, disagi per il traffico

Cronaca
REDAZIONE
Si ribaltano con l'auto sull'Aurelia: due donne in ospedale (foto vigili del fuoco)
ORBETELLO – I vigili del fuoco di Orbetello sono intervenuti questa mattina (13 ottobre) per un incidente stradale sulla statale Aurelia in corsia nord. 

Un’auto, con a bordo due donne, per cause in corso di verifica, si è ribaltata. Nel sinistro le due donne sono rimaste ferite e per questo trasportate dal personale sanitario all’ospedale di Orbetello. L’opera dei vigili del fuoco è valsa a mettere in sicurezza la zona.

Sul posto oltre a vigili del fuoco e personale sanitario, presenti forze dell’ordine e personale Anas. La corsia di sorpasso è rimasta a lungo inibita al traffico. 

