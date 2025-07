Getting your Trinity Audio player ready...

ORBETELLO – Incidente con il kite surf poco prima delle 11 di oggi (20 luglio) a Fonteblanda.

Un uomo di 67 anni si è scontrato sugli scogli ed ha avuto bisogno di cure mediche. È stato trasportato, dopo i soccorsi portati dalla Misericordia di Albinia e dall’elisoccorso Pegaso 2, in codice giallo all’ospedale senese delle Scotte.

Forti i traumi per lo sportivo, che fortunatamente non è in pericolo di vita.